俄羅斯國防部長在瓦格納兵變後首次露面

俄羅斯/烏克蘭

自俄羅斯準軍事組織瓦格納民兵同意返回基地並停止向莫斯科推進以來，俄羅斯國防部長謝爾蓋-紹伊古周一首次公開露面。

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路透社消息，在俄羅斯國防部周一上午發布的一段視頻中，謝爾蓋-紹伊古與一名同事乘坐一架飛機，在紮帕德（Zapad西部）軍事集團管理的一個指揮所接受報告。

不過該視頻沒有聲音，也不清楚這次訪問是什麼時候發生的。

據俄羅斯國防部電視頻道Zvezda報道，謝爾蓋-喬伊古表現得很平靜，健康狀況良好，正在與俄羅斯上校“尼基-福-羅夫”（Evguéni Nikiforov）討論烏克蘭前線的當前局勢。

在導致瓦格納控制南部軍事總部的兵變之前被認為與俄羅斯總統弗拉基米爾-普京關係密切的準軍事民兵領導人葉夫根尼-普里戈津要求將謝爾蓋-紹伊古和陸軍參謀長瓦列里-格拉西莫夫交給他，以"恢復正義"。

葉夫根尼-普里戈津指責這兩個人無能和腐敗，並長期為讓他們離開而奔走呼號。

莫斯科市長謝爾蓋-索比亞寧在葉夫根尼-普里戈津的約法三章後解除了俄羅斯首都的反恐制度。

俄羅斯國家反恐怖主義委員會表示，該國的局勢"穩定"。

瓦格納集團的僱傭兵在停止了對莫斯科長達一天的推進後，於周六晚從俄羅斯南部的頓河畔羅斯托夫撤出，這是對弗拉基米爾-普京執政23年的一次前所未有的挑戰。

作為白俄羅斯總統亞歷山大-盧卡申科調解的協議中的一部分，在烏克蘭戰爭中充當俄羅斯軍隊輔助人員的瓦格納戰士同意返回他們的基地並獲得安全保障，而他們的領導人應該在白俄羅斯定居。