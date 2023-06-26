俄羅斯總理米舒斯京呼籲團結在總統普京周圍

俄羅斯總理米舒斯京

俄羅斯總理米舒斯京在瓦格納兵變之後的6月26日周一召開副總理會議時表示，有必要圍繞俄羅斯總統普京鞏固社會。

廣告 繼續瀏覽後續

據俄新社發自莫斯科的報道，俄羅斯總理米舒斯京6月26日在與副總理舉行的會議上說，"整個社會的鞏固尤為重要。我們必須共同行動，作為一個團隊，讓所有力量團結在總統的周圍。我們需要採取適當的聯合決定，以便有效地執行國家元首制定的任務"。

他稱："這些天，國家正面臨著明顯的挑戰。有人企圖破壞俄羅斯內部局勢的穩定。而政府成員當時都在工作崗位上。他們在總統的領導下，以明確和協調的方式行事。各層面的局勢都保持着穩定，以防局勢惡化，以保護公民免受一切可能的威脅"。

米舒斯京還說，“今天，俄羅斯正在經歷其歷史上的一個重要時期。正如總統（弗拉基米爾-普京）所指出的，實際上西方的整個軍事、經濟、信息機器都是針對我們的。他補充說："事實上，我們正在為爭取基於國家利益選擇自己的道路以造福人民的權利而鬥爭”。

他強調說："最重要的是要確保我們國家的主權和獨立，確保我們公民的安全和福祉"。

米舒斯京感謝了副總理們上周末所做的工作，並要求他們繼續採取一切必要措施，以確保他們所監管的部門能夠順利運行。他補充說，所有的決定都必須通過協調做出。

俄新社這篇報道回述說：6月24日晚，瓦格納集團佔領了頓河畔羅斯托夫的南方軍區總部。成群結隊的武裝人員在城市周圍活動，並在出入口處設置了路障。這是在葉夫根尼-普里戈津聲稱俄羅斯武裝部隊據稱對瓦格納營地進行了導彈和轟炸的背景下發生的。而俄羅斯國防部和聯邦安全局都否認了這一點。對普里戈津組織武裝叛亂的刑事案件已經立案。

俄新社說，當天晚些時候，白俄羅斯總統亞歷山大-盧卡申科在與俄羅斯總統弗拉基米爾-普京達成一致後會見了普里戈津。盧卡申科的新聞處隨後報告說，瓦格納集團（PMC）領導人（普里戈津）已經接受了他的建議，結束了在俄羅斯境內的瓦格納運動，並採取其他緩和措施。

同一天晚上，俄羅斯總統的新聞秘書德米特里-佩斯科夫說，普里戈津將前往白俄羅斯，（針對他）的刑事案件將被撤銷。佩斯科夫補充說，參與羅斯托夫事件的瓦格納戰士將不會被起訴。