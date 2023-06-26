希臘立法選舉： 米佐塔基斯獲絕對多數重新就任總理

希臘，選舉

希臘總理米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)的新民主黨在周日的立法選舉中以40%的得票贏率贏得壓倒性勝利，獲議會絕對多數席位，米佐塔基斯將重新開始新一屆總理任期。

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新民主黨2019年起開始執政，據對97%以上的投票計票結果，該黨贏得了40.55%選票，遠遠超過其主要對手齊普拉斯領導的左翼政黨Syriza的兩倍。5周前一輪選舉中就遭慘敗的Syriza此次只贏得了17.84%的選票，比一輪投票還少2.2個百分點。

分析稱，這一結果應使得右翼在希臘議會的300個席位中獲得158席，超過半數，由此55歲的米佐塔基斯得以重新獲得他在5月底第二次選舉前被迫放棄的總理職位。

米佐塔基斯周日晚上其支持者表示，“人民在幾周內第二次給了我們強有力的授權，以推進國家需要的重大變革"。

"政治穩定的標誌"

美國總統拜登祝賀米佐塔基斯勝選，他在聲明中說："我期待着繼續我們在共同的優先事項上的密切合作，以促進區域繁榮和安全"。馬克龍也向這位 "法國的朋友和夥伴"表示祝賀，他發推說："讓我們一起繼續為一個更強大、更有主權的歐洲共同工作“。意大利外交部長安東尼奧-塔亞尼在推特上稱讚米佐塔基斯陣營的勝利是 "政治穩定的標誌，對整個歐洲都有好處"、

新民主黨在執政四年後，此次投票成績與2019年相比有所提高，2019年該黨獲票率為39.85%。此次一輪投票新民主黨獲得40.79%的選票，儘管領先但並沒有使其獲得獨立組建政府所需的絕對多數。米佐塔基斯此後排除了建立聯盟的可能性，並要求舉行新一輪投票，二輪投票採用了“浮動比例獎勵議席制”，獎勵領先政黨獲得增加議席，最多可獲得50個獎勵議席。

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02:01 New Democracy conservative party leader Kyriakos Mitsotakis speaks to supporters outside the party's headquarters, after the general election, in Athens, Greece, June 25, 2023. REUTERS/Stoyan Nenov REUTERS - STOYAN NENOV