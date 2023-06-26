德國準備在立陶宛部署4000士兵

德國立陶宛駐軍

德國國防部長鮑里斯-皮斯托瑞斯周一宣布，德國準備在立陶宛駐紮大約4000名士兵，以加強北約東翼。目前德國在立陶宛只有大約800名軍人。

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法新社6月26日發自柏林的報道， 根據德國國防部提供的錄音，德國國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）先生在維爾紐斯說："德國已經準備好在立陶宛長期部署一個強大的旅"。他補充道，部署這一軍力的先決條件是現場"相應的基礎設施"以及"與北約計畫的兼容性"。

德國防長說："這涉及到相當大的努力，我們已經同意，這個旅的部署將隨着基礎設施的設置逐步進行。

德國目前領導着一個駐紮在波羅的海國家的北約戰鬥群，其中大約800名德國聯邦軍士兵已部署到位，另外一個為在立陶宛快速作戰的旅，目前仍駐紮在德國。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）周日表示，如果像克里姆林宮在流產兵變後宣布的那樣，白俄羅斯將接收瓦格納領導人普里戈津（Yevgeny Prigozhin），那麼北約將不得不"加強"其東翼。

瑙塞達總統還補充說："我今天不僅僅是在談論立陶宛，當然也包括整個北約"。他還宣布，立陶宛將為其情報部門分配更多資源，以對"白俄羅斯的政治和安全方面"進行評估。

立陶宛是與俄羅斯和白俄羅斯接壤的波羅的海國家，該國將在下個月主辦一次北約峰會。