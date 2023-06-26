普里戈津：我們沒有用'正義遊行'來推翻俄羅斯領導層，但它確實突顯該國的嚴重安全問題

俄羅斯/普里戈津

據Faytuks News Δ 刊出據報是普里戈津6月26日的講話摘要，其中強調，瓦格納的“正義遊行”是對"摧毀瓦格納私營軍事集團（PMC）行為"進行抗議，而不是推翻俄羅斯當局。目前尚不清楚普里戈津身在何處。上述談話內容本台尚未得到其它消息渠道的證實。

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據報為普里戈津6月26日的講話內容摘要：

-“正義遊行”的前提情況是什麼？

-瓦格納集團在世界各地執行任務。它本來打算在2023年7月1日停止存在。這些"僱員"都拒絕與國防部簽署合同，只有1-2%的人決定加入俄羅斯軍隊。

-最初的計畫是在7月30日前往羅斯托夫，將所有車輛轉移到國防部，這些車輛已經準備好可以運輸。

- 儘管沒有進行任何攻擊行動，但瓦格納還是遭受了一次導彈襲擊，隨後是直升機攻擊。大約有三十名瓦格納戰士死亡。這引發了一項立即決定，即立即行動並作出軍事反應。

-在整個24小時的行軍中，一個縱隊去莫斯科，另一個縱隊去羅斯托夫。他們在一天內前進了780公里。他們對其被迫攻擊軍隊的飛機感到遺憾，但正是由於（飛機）投下的炸彈激起了他們的報復行動。在行軍過程中，路上的所有軍事目標都被封鎖並解除了武裝。沒有士兵在地面上死亡。

- 當時的目的是防止瓦格納被摧毀，並對那些在特別軍事行動（SMO）期間因缺乏專業精神而犯下大量錯誤的人追責。我們一路上遇到的所有軍事人員都支持這一點。

-在前線突擊部隊部署了炮兵，進行了偵察，並意識到在即將到來的戰鬥中會有大量的鮮血流淌時，瓦格納停止了。他們決定這個示威抗議已經夠了，就轉身回去。

-使瓦格納轉身的因素：第一，他們不想讓俄羅斯人流血。第二，他們想展示自己的力量，而不是取代俄國當局。

-盧卡申科提出要找到解決方案，以便瓦格納能夠繼續合法經營。於是瓦格納縱隊轉身回到了野外營地。

-這個遊行顯示了許多以前出現過的東西。那就是全國各地有嚴重的安全問題。所有的軍事基地和飛機場都卡住了。

-如果在2022年2月24日的（特別軍事）行動是由像瓦格納那樣訓練有素的部隊實施，那麼將可在一天內完成。這顯示了俄羅斯軍隊應該追趕的組織水平。