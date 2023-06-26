美國/伊拉克

法國LCI電視台的明星主持人Darius Rochebin 近期因在對中國駐華大使盧沙野的專訪中直言不諱，咄咄逼人的採訪風格而給中國網民留下了深刻的印象，他被稱讚為是一名真正的記者。Darius Rochebin近日對專程到巴黎出席世界金融新契約峰會美國氣候特使約翰·克里（John Kerry）進行了專訪。氣候議題尤其是如何援助貧困國家是此次訪問的焦點，不過，在談到烏克蘭戰爭以及普京所必須承擔的責任時，Darius Rochebin出人意外地向克里提出了一個尖銳的問題：是否應因伊戰審判老布什？克里一時無言以對，在沉默數十秒之後做出的回答令人難以信服。該視頻隨即在網絡瘋傳，在短短數小時內獲得了超過一百萬的點擊。

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視頻激髮網民評論如潮：

法媒問：是否應因伊戰審判老布什？ 克里無以應對 推特 推特

Darius Rochebin： 你們美國人在伊拉克也同樣犯下了罪行，南方國家不斷提出的問題就是為什麼美國沒有受到同樣性質的審判？是否應該審判前總統布什？您個人對此是否認同？

John Kerry ： 不

Darius Rochebin：為什麼？

John Kerry ：因為布什總統並沒有直接受到指控，倘若確實有濫用職權，當然應該審判。我本人曾經參加過越南戰爭，曾經發生過可被定性為戰爭罪的行為，我本人也提出過，在戰爭結束時……

Darius Rochebin：對不起，難道在謊言的基礎上進入伊拉克這不構成侵略罪嗎？

John Kerry ： 不，不，不，因為當時所有的情報都並不顯示這是一個謊言，不，這又是……

Darius Rochebin：但是布什在撒謊……布什撒謊了…… !

John Kerry ：先生，我今天在這裡不想打開伊拉克戰爭的案件，我們當初討論了很長時間，我本人是反對發動戰爭的，我認為這是一場錯誤的戰爭。但是，國會給於總統發動戰爭的許可，那是謊言，當我們知道是一場謊言之後，我們做了應該做的事。

Darius Rochebin：我可以理解，但是，對南方國家來說，這意味着司法公正遵循的是一個雙重標準，這體現在今天所有重大議題的討論中，包括氣候議題。

Darius Rochebin：說實話，拜登政府十分明確，開放地站在氣候正義一邊。

克里的上述回應引髮網民強烈反響：

推號為@Myosotisbasque推客直接提醒記者：

“你是對的，但要注意：普京崇拜者利用這一點說，如果美國做了，普京就有權利做。那麼，不受懲罰的罪行是否證明我們也可以這樣做？我可以在譴責它的同時也做同樣的事嗎？”

對此，Darius Rochebin回答說：

兩人都活得好好的，所以這兩種判決都還有可能--與威廉二世的情況不同，根據《凡爾賽條約》，他應該已經以這個理由被審判了......

也有推客感嘆克里失去了一次反省的機會：“由於入侵伊拉克，南方國家對美國有太多的仇恨，這使他們對俄羅斯真正的帝國主義和殖民主義性質視而不見。他們認為普京是羅賓漢!

你必須考慮到這一點...“

亞歷克斯-A。

@ChangeTheGame

“很遺憾，像約翰-克里這樣的人也沒有自省的能力，因為伊拉克的侵略和謊言現在成了烏克蘭的侵略的燃料。承認這個錯誤將使我們重新獲得領導地位，並重新獲得失去的信譽。”

更有網民對記者有勇氣提出令人難堪的問題的勇氣表示讚賞：

“Bravo Barius，這次採訪太精彩了，您時唯一有勇氣要求美國對自己行為負責的記者，因為確實，在涉及到美國的問題上，確實存在雙重原則。”