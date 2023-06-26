澳大利亞宣布對烏克蘭新軍援：M113裝甲車與105毫米火炮彈

澳大利亞軍援烏克蘭

澳大利亞總理阿爾巴尼斯周一（6月26日）宣布向烏克蘭提供新的軍事援助，其中包括派遣價值7400萬美元（6790萬歐元）的28輛M113裝甲車和105毫米火炮彈。

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法新社堪培拉消息稱，澳大利亞總理阿爾巴尼斯說：“澳大利亞致力於譴責和反對俄羅斯的行動，並幫助烏克蘭取得勝利確保其主權和領土完整”，並強調：“這是一個重大的承諾，但這是必要的。”

據悉，將被運往戰場的軍事設備包括28輛裝甲卡車、28輛M113裝甲車和14輛特種作戰車，將至於要交付的火炮彈的數量尚未公布。

不過，這項軍事援助並不包括基輔一直要求的額外的霍克伊和布什馬斯特裝甲車。

6月中旬，烏克蘭要求堪培拉提供大約40架F-18戰鬥機，這些戰鬥機已經退役並儲放在悉尼附近的一個基地。

法新社指，周一的公告沒有提及這些戰鬥機。

烏克蘭正在該國東部和南部對入侵的俄羅斯軍隊進行反攻。目前有一支澳大利亞國防軍的部隊正部署在英國，幫助訓練烏克蘭武裝部隊。

澳大利亞還將把從烏克蘭進口的商品的免稅准入再延長一年。這一新計畫將使澳大利亞對烏克蘭的捐款總額達到7.9億美元，其中包括6.1億美元的軍事援助。

據阿爾巴尼斯表示，這一最新的援助將對烏克蘭人們 “產生真正的影響”，他們在面對俄羅斯非法、無端和不道德的戰爭中表現出了巨大的勇氣 。

儘管上周末俄羅斯的瓦格納僱傭兵團發生了短時間的叛亂，但澳大利亞政府預計，烏克蘭戰爭將曠日持久。

阿爾巴尼斯指出，政府此項增加對烏援助的提案已研究多時了，它與瓦格納組織日前針對普京政府的行動沒有任何聯繫。

澳國外長黃英賢也稱，瓦格納軍隊向莫斯科的挺進雖然已停止，但表明 “俄羅斯存在分歧”。