瓦格納兵變：中國面對一個變弱的普京

中國/俄羅斯/兵變

法新社今天6月26日引述分析人士說，瓦格納集團周末引人注目的流產叛亂使中國更加感到，其對抗西方影響的戰略夥伴俄羅斯，並不像人們希望的那樣穩定。

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自2022年2月以來，莫斯科受到西方經濟制裁的打擊，在國際舞台上被孤立。北京一直因俄羅斯入侵烏克蘭而感到尷尬，但仍在維持對莫斯科的外交和經濟支持。

中國國家主席習近平在3月訪問了莫斯科，他告訴俄羅斯總統弗拉基米爾-普京，雙邊關係正在 "進入一個新時代"。

在這種情況下，在俄羅斯私人集團瓦格納的僱傭兵起義之後，北京在周日作出反應，承諾支持俄羅斯在面對一場兵變時"保護國家穩定"的努力，在中國政府看來，這是一場俄羅斯"內部事務"。

該文說，瓦格納集團領導人葉夫根尼-普里戈津率部下到了離莫斯科400公里以內的地方，然後來了個大反轉，撤回了他的戰士，並同意流亡到鄰國白俄羅斯。

據分析人士稱，北京對這些事件選擇了"觀望"態度，因為它知道瓦格納的叛亂突出了普京先生權力的裂痕。

特朗普時期的美國前東亞和太平洋助理國務卿蘇珊-桑頓（Susan Thornton）向法新社表示，之前"中國已經對俄羅斯在烏克蘭的糟糕軍事表現感到驚訝"。

她補充說："這一事件可能會被看作是一個新的軟弱指標"。

普京的形象

法新社說，中國領導人長期以來一直將俄羅斯視為在國際舞台上制衡西方影響力的有用和可靠的夥伴。

美國聖地亞哥大學的中國政治專家維克多-施（Victor Shih）告訴法新社，在瓦格納反叛之前，中國"很可能毫不懷疑普京是俄羅斯無可爭議的領導人"。但在瓦格納如此"公然"挑戰克里姆林宮的權威之後，北京"現在要認真審視俄羅斯的權力動態"。

中國是俄羅斯的主要經濟夥伴，據中國海關統計，去年雙邊貿易額達到創紀錄的1900億美元（1740億歐元）。

據同一消息來源稱，與2022年2月相比，中國今年5月進口俄羅斯的石油量幾乎翻了一番。

法新社說，面對俄羅斯入侵烏克蘭，北京表現得很中立。它呼籲尊重包括烏克蘭在內的所有國家的主權，但從未公開譴責普京先生髮起的軍事行動，引起了基輔的西方盟友的批評。

震驚

中國吉林大學的中俄關係專家比約恩-亞歷山大-杜本（Björn Alexander Duben）告訴法新社，"看到俄羅斯的內部防禦機制失敗，這對北京，特別是對習近平來說，很可能是一種震驚"。

他強調說，中國政府"肯定會想從中吸取教訓"。北京經常關切地觀察其鄰國發生的不穩定事件。

蘇聯的解體和隨之而來的不穩定常常被中國領導人引為要避免的例子，並作為強勢政府的理由。

德國維滕貝格（Wittenberg）大學教授於斌（Yu Bin）指出："中國已經習慣了俄羅斯的這些驚人變化，即使它不一定欣賞這些變化。

某些人認為，瓦格納的叛變可能會促使北京加緊調解，以結束烏克蘭的戰爭，以免有進一步削弱俄羅斯的風險。

但最重要的是，聖地亞哥大學的維克多-施先生指出，"最近的事件可能會導致中國對俄羅斯國家的穩固性和政治穩定性有一個更低的認知"。

在他看來，"這是一個明顯的跡象，入侵烏克蘭正在破壞俄羅斯的基本穩定"。