瓦格納兵變：後續是否影響其在非洲的未來存在？

俄羅斯，非洲

俄羅斯瓦格納及其領導人葉夫根尼-普里戈津6月24日兵變後，出現了該準軍事組織在非洲未來存在的問題。瓦格納作為俄羅斯國家利益的在非洲大陸的延伸，該事件有可能導致俄羅斯在非洲大陸的存在發生重大變化。

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目前瓦格納僱傭軍在非洲大陸大約15個國家有存在，其在當地的任務從訓練軍隊、如訓練中非共和國的總統衛隊、到鎮壓蘇丹的反巴希爾示威和莫桑比克的叛亂、以及包括提供武器，與哈夫塔爾元帥的軍隊在利比亞的作戰等等，瓦格納在非洲各國的任務因國家不同而各異，但其在非洲的運作的商業模式卻總是類似：即掠奪當地資源以換取其服務。報道提及瓦格納在馬里和中非共和國就已攫取了若干金礦，因此獲得難以計數的巨額資金收入，而這些收入對資助過去幾個月來其在烏克蘭的行動至關重要，同時更重要的是，這些也對瓦格納支付其僱傭兵工資必不可少。

在幾天前俄羅斯瓦格納發生流產的兵變後，就出現了是否會促使非洲國家將瓦格納驅逐出其領土的問題？對於法國外交部長科隆納來說，目前得出結論尚早，她說，“我認為從這些事件中得出結論還為時過早，無論是在俄羅斯及周邊地區，還是包括在非洲等其它地區，但它值得我們充分地關注“ 。她表示法國將”繼續對瓦格納的活動保持高度關注和警惕。”

法國電視France24的報道指，現階段尚無任何一個非洲國家表示希望瓦格納僱傭兵離開其領土。

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01:49 瓦格納在非洲 © france24視頻截圖