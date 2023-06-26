關鍵原材料：柏林、巴黎和羅馬希望深入合作，以擺脫中國的束縛

德國/法國/意大利/中國/原材料

柏林、巴黎和羅馬希望在關鍵原材料的供應安全上深入合作，以擺脫中國的束縛。

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法新社從柏林報道，德國、法國和意大利三國的經濟或工業部長周一在柏林舉行的聯合新聞發布會上宣布，他們將深化合作，以確保獲得對三個國家的工業來說至關重要的關鍵原材料。

由於擔憂歐洲工業家對中國多種原材料的依賴，歐盟委員會於3月16日提出了一項法規，以確保汽車電池供應鏈的安全，包括鋰、鈷、鎳等的供應。

德國經濟部長哈貝克、法國經濟部長勒梅爾和意大利工業部長烏爾索（Adolfo Urso）這三位部長周一呼籲“迅速結束”就相關“雄心勃勃”文本所進行的討論。

法新社指出，歐盟當局提出的法規在未來幾個月內，在最終確定之前，仍然有可能受到27個歐盟成員國和歐洲議會議員們的深入修改。

法國經濟部長勒梅爾說，“為了成功實現生態轉型和數字轉型，我們應該幫助我們的工業企業獲得他們所需要的關鍵原材料。”勒梅爾還說：“如果說制定歐洲法律是重要的第一步，那麼，我們今天在柏林舉行的會議”就是“政府之間交流以及與行業代表交流的機會，以便走得更遠”。

旨在確保歐洲大陸獲得原材料供應的歐盟委員會的計畫，將特別鼓勵在歐洲大陸上建設採礦項目和煉油廠。

根據周一發布的一份聲明，柏林、巴黎和羅馬主張將鋁也納入關鍵原材料清單。

為了投資戰略原材料，巴黎設立了一個將擁有5億歐元公共資金的投資基金，同樣，意大利將有一個擁有10億歐元的投資基金。至於德國，哈貝克提到可能要設立高達10億歐元的基金，他說：“德國政府各部委尚未達成一致，但正在籌備中。”