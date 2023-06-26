馬克龍：在台灣問題上贊成維持現狀，堅決反對任何侵略，尊重現有模式

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美國有線電視新聞網（CNN）周日播出了對法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的專訪。6月23日，CNN節目主持人紮卡利亞(Fareed Zakaria)在巴黎召開的新全球融資契約峰會場邊對馬克龍進行了採訪。該節目於25日播出。

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除了有關全球融資契約峰會的提問外，主持人紮卡利亞在採訪中還問道，“讓我們談一談中國問題。您進行了一次非常重要的中國之行，在您回來之後，您說了一些話，在歐洲，特別是在美國激起了一定的反對。”

馬克龍打趣說，“你確定嗎？”

紮卡利亞笑着補充說，“最具體的是您對台灣的評論。所以，我想問您，您說，歐洲需要戰略自主，它不應該成為中國或美國的附庸，而在台灣問題上，我們應該注意不要加速一場不屬於我們的危機。（美國）眾議院中國委員會的負責人加拉格爾（Mike Gallagher）說，這些評論是可恥的。對於您所說的話，您有什麼要澄清或改變的嗎？”

馬克龍回答說：“聽着，我說得很清楚，我想明確。首先在台灣問題上，我們贊成維持現狀。這意味着我們堅決反對任何侵略，我們確實尊重現有模式。這是我向習近平主席重申的，我知道這也正是拜登總統的立場。”

馬克龍補充說，“第二，我從來沒有把法國放在與中國和美國的相等距離上。我們是北約的盟友。但就我們與美國的歷史而言，我們確實有相同的價值觀。我們是經濟競爭對手。但我們因歷史和聯盟而緊密相連，我指的是人民關係和友誼。”

馬克龍說，“我們希望與中國建立儘可能好的關係。我們希望並且必須與中國合作，解決氣候變化、生物多樣性危機和這個世界上的許多衝突。”

馬克龍補充說，“很明顯，我們並沒有分享所有相同的，所有相同的價值觀。而且我們在人權等方面有着非常結構性的分歧。但我們希望找到正確的方式來尊重對方。我們是競爭者，我們的意願是在全球秩序中(聽不清)中國。這正是我們在這次峰會上正在做的事情。因此，這只是為了澄清一種看法，即對法國來說，中國和美國可能被放在相同的水平上，而事實並非如此。”

馬克龍表示，“但我想堅持一點。對我來說，擁有一個更加自主的歐洲和歐盟是非常重要的。為什麼？因為它對全球秩序很有幫助。我認為這甚至對美國也很有幫助，有一個更強大的歐洲，有能力解決其邊界發生的衝突。我認為我們非常幸運，當今有一屆美國政府準備參與烏克蘭問題。幾年後或幾十年後會是這樣嗎？我不確定。歐洲人必須建立自己的能力，以維護其領土和周邊地區的和平。”

馬克龍補充說，“第二，我希望我們的公民能夠在技術、國防、能源方面處於獨立的地位。我想說的是正常生活的關鍵結構。為什麼？因為沒有人知道在世界其他地方會發生什麼。如果你依賴一個國家，那麼當你有一個國家的領導層決定突然完全轉變的時候，你就會陷入非常棘手的局面，而且這確實發生了。”

馬克龍談到，“你猜怎麼著？而我經歷過這種情況。所以，我不希望再被置於這樣的境地。因此，我認為，作為一個歐洲人，非常強烈地要求更多的自主是公平的。從不同的角度來看，這對美國是有幫助的，因為這是分擔負擔，對全球秩序也是有幫助的，因為這對美國來說，（意味着有）一個盟友，處於一種能夠與其他國家和大國進行討論的境地，而這對美國來說更加困難。”

馬克龍說，“因此，我認為這不是對美國缺乏尊重或忘恩負義，我所說的。順便說一下，我在訪問前後與拜登總統進行了討論，我們非常明確；我可以說，你們有一個對中國非常明確的總統，並對這一重大的利益問題非常明智。他沒有推動衝突的增加。這是我關於中國和你的問題的最後一點。我的主要目的是說，通過不同的倡議和非協調的倡議，我們不應該促使，促使中方在短期內作出過度反應。”

紮卡利亞接著說，“在您發表了關於台灣的那些言論之後，幾乎似乎是巧合，一項民調出來了，他們問歐洲人是否願意在台灣作戰，為台灣而戰。而……大多數歐洲人都說不。您認為這證明了您關於台灣的觀點是正確的嗎？”

馬克龍回答說：“不，我的意思是，我對民意調查總是非常謹慎，因為有時它們是好的（準確的），有時它們是壞的（不準確的）。我認為你在設計你的戰略時，必須考慮到每個人的長期利益。”

馬克龍表示，“我認為我們必須是，我們必須在全球秩序中對我們的價值觀和觀點非常嚴格。但我認為這個世界需要更少的衝突，因為我們議程的首要任務是解決全球問題。我認為對我來說，全球議程的首要任務是努力解決現有的危機，打擊不平等和貧困，解決氣候變化和生物多樣性問題。這些是未來幾十年的關鍵挑戰，尤其是這十年。”

馬克龍說，“我想在此基礎上加上建立一個關於人工智能的良好框架和共同監管。這些是全球議程的主要內容。為了實現這一議程，我們需要合作，特別是我們需要中國和美國之間的合作。我們確實簽署了《巴黎協定》，因為習主席和奧巴馬總統在（2015年聯合國氣候峰會）幾個月前達成了一項協議。如果中國和美國在所有這些議題上沒有協議，就不可能建立一個全球議程，也不可能解決這些問題。”

馬克龍指出，“這些是我的首要任務。這就是為什麼我認為對於你將增加美國和中國之間的分歧、衝突和緊張局勢的關鍵因素，我們應該試圖緩和它們，找到一種方法，我的意思是安靜地討論，並建立相關的論壇來減少緊張局勢，因為我們的優先事項應該是解決這些問題。”