中國正式批准世貿組織漁業補貼協議

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法新社從日內瓦報道，繼美國和歐盟之後，其捕魚艦隊被指控掠奪漁業資源的中國，周二成為了正式接受世貿組織漁業補貼協議的少數國家之一。

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世界貿易組織總幹事奧孔喬-伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在中國天津的一次會議期間收到了中國商務部部長王文濤親手遞交的文件。

根據聯合國糧農組織(FAO)的數據，2020年，中國擁有世界上最大的漁船隊，漁船的數量估計有564000艘。

根據世貿組織的聲明，奧孔喬-伊維拉女士在會議期間表示，“作為世界上最大的海洋魚類生產國，中國對該協議落實的支持，對於維護海洋、糧食安全和漁民生計的多邊努力至關重要”。

中國商務部部長則強調，該協議禁止對威脅世界魚類種群的某些形式的漁業進行補貼，是“世貿組織自1995年成立以來締結的第二個多邊協議，也是世貿組織的第一個旨在實現可持續環境發展目標的協議。”

北京因此正式接受了世貿組織的該協議，加入了由加拿大、冰島、阿拉伯聯合酋長國和尼日利亞等十幾個世​​貿組織成員組成的行列。

為了讓該協議生效實施，需要世貿組織164個成員國中的三分之二通過這一協議，並向總部位於日內瓦的世貿組織交存“接受書”。

中國商務部長表示，中方將努力推動該協議在2024年2月在阿聯酋舉行的世貿組織第13屆部長級會議之前生效。

中國商務部長還表示，“中方將以積極、建設性的態度參與第二階段談判，希望談判早日結束。”