俄羅斯聯邦安全局撤銷武裝叛變案

俄羅斯/瓦格納

俄羅斯當局周二宣布撤銷對瓦格納集團武裝叛亂的指控，並希望其歸還武器，以便有效地消除該集團的實力。

俄羅斯準軍事團體瓦格納的領導人葉夫根尼-普里戈津2023年6月24日在頓河畔羅斯托夫。

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俄新社莫斯科6月27日電，俄羅斯聯邦安全局公共關係中心表示，聯邦安全局的調查部門已經撤銷了“武裝叛亂”的刑事案件。

該機構解釋說："在調查與武裝叛變有關的刑事案件（...）過程中，確定6月24日其參與者停止了直接旨在實施犯罪的行動。

聯邦安全局對葉夫根尼-普里戈津在6月23日組織武裝叛亂進行了調查，當時瓦格納集團的部隊佔領了頓河畔的羅斯托夫的南部軍區總部。

這些事件發生時，普里戈津聲稱俄羅斯政府軍對其私營軍事公司的後方營地發射了導彈和炸彈。他的這個說法受到俄羅斯國防部和聯邦安全局的否認。

另據法新社說，瓦格納集團的老闆葉夫根尼-普里戈津被弗拉基米爾-普京稱為"叛徒"，但該集團尚未確認將向當局交出武器，也不清楚涉及的設備類型。

在譴責"背叛"的同時，普京先生向瓦格納的戰士們保證，他們可以返回家園，或加入正規軍，或前往白俄羅斯。白俄羅斯領導人亞歷山大-盧卡申科在這一事件中擔任調解人，並同意接納瓦格納的老闆普里戈津和他的人馬。

一些分析家認為這種不尋常的寬大處理是對弱點的承認。

事實上，盧卡申科先生在周二表示，叛亂是瓦格納和俄羅斯軍隊之間的競爭管理不善的結果，這種競爭在最近幾個月里不斷加劇。這是對普京先生的暗中批評。

盧卡申科先生告訴記者："局勢越來越失控，然後我們以為會得到解決，但它還沒有得到解決。他感嘆道："這個故事裡沒有英雄"。

似乎是為了翻過這一頁，俄羅斯國防部周二表示，"正在準備將瓦格納的重型軍事裝備移交給現役正規武裝部隊"。

法新社稱，這樣的措施將有效地消除瓦格納集團的實力，該組織的領導人普里戈津聲稱他發起叛亂是為了"拯救"該組織，該組織受到了在7月1日被軍隊吸收的威脅。