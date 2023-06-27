加拿大多倫多選出首位華裔市長

多倫多華裔市長

周一6月26日，加拿大華裔奧莉維亞-周至蕙（Olivia Chow）成為加拿大最大城市多倫多的新任市長，在保守黨十多年的統治之後，她承諾將採取更加左翼的政策。

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這位來自香港的市長將是擔任該職位的第三位女性，她特別承諾對最富有的業主徵收更多的稅，並在這個住房危機特別嚴重的巨型城市支持租戶。

據法新社報道，在周一晚上的就職演說中，奧莉維亞-周至蕙堅持認為，居民們選舉她是授予她實施"變革的任務"。

她在勝選後不久向她的支持者們說，“如果你曾懷疑過我們能一起做什麼，如果你曾經懷疑過你對更美好的未來和我們能為彼此做什麼的信心，你今晚就有答案了"。

出生在香港，13歲來到加拿大的奧利維亞-周至蕙，接任這個擁有270萬人口的加拿大東部城市的市長之際，正值該市面臨著飛漲的房租、巨大的預算赤字和公共安全問題的挑戰。

多倫多是加拿大經濟首都和北美第二大金融中心。該市的前任市長在承認與一名女僱員有婚外情後於2月辭職。

本次多倫多市長選舉，有102名候選人參加角逐，創下歷史記錄。

在競選期間，安大略省省長道格-福特（Doug Ford）曾支持該市前警察局長馬克-桑德斯（Mark Saunders），他堅定地反對奧利維亞-周至蕙的候選資格，並提到周至蕙若當選將是未來的"災難"。

然而，在周一晚上，他祝賀了周至蕙當選。他在社交網絡上發表的信息中宣稱："雖然我們在所有事情上意見不一致，但我們都有意願使多倫多成為一個讓企業、家庭和工人都能繁榮的地方"。

66歲的奧利維亞-周至蕙是左翼新民主黨（NDP）的前國會議員，也是前多倫多市議員。