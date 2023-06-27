加拿大火災煙霧周一飄至歐洲，但 "不太可能 "影響空氣質量

歐洲，災害，環境

加拿大魁北克省目前正燃燒有81場森林大火，其中27場被指火勢失控。周一（6月26日）火災煙霧已經蔓延至法國等歐洲國家上空。但據歐洲哥白尼觀測站表示，這些火災煙霧中懸浮細小顆粒由於在 "不太可能 "對歐洲的空氣質量產生影響。

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歐洲觀測站哥白尼接受法新社採訪時說，加拿大史無前例的大火產生的煙霧6月26日到達西歐，但由於其中所含的細小顆粒在海拔幾公以上傳播，"不太可能 "對歐洲的空氣質量產生影響。

哥白尼大氣監測服務機構（CAMS）的科學家馬克-帕林頓（Mark Parrington）周一說："煙羽已蔓延至伊比利亞半島以及愛爾蘭和英國，並將最終穿過法國、比荷盧三國和德國，然後繼續進一步向東“。他說，基於衛星觀測，"顯示整個大西洋的氣溶膠濃度很高（......），但主要是在非常高的高度，預測不太可能對歐洲的空氣質量產生影響"。

他強調指，這些氣溶膠指的是懸浮在火災煙霧中的細小顆粒，特別是由 "不完全燃燒"產生的一氧化碳組成， "大約有一個月的大氣壽命 "使其成為 "非常好的煙霧運輸追蹤器"。據馬克-帕林頓介紹："煙霧和一般的大氣污染的遠距離遷移一般發生在2至8公里的高海拔層，那裡，某些污染物的大氣壽命更長，它們可以被更強的風更迅速地傳播“。

自一月初以來，加拿大已有超過740萬公頃的土地被燒毀；由於乾旱和高溫，昨天仍有244場森林火災無法控制。

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01:41 加拿大森林火災煙霧周一飄至歐洲 © france24視頻圖像