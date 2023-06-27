普京向全國發布講話，展現“國內和平保障者”姿態

普京/兵變

在瓦格納短暫的叛亂結束，其首領普里戈津辯稱他們的行動是為“拯救瓦格納集團”而非奪取政權之後，俄羅斯總統普京周一晚上，第一次向全國發表講話，他以“俄羅斯國內和平保障者”的姿態，宣布他親自指揮避免了一場流血衝突。

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普京說："從事件一開始，就根據我的“直接指示”採取了措施，以避免發生巨大的流血事件"。普京指責烏克蘭和西方希望"出現這種自相殘殺的結果"。

法新社說，前不久，美國總統喬-拜登保證說，西方與這些事件"毫無關係"，並強調這是"俄羅斯內部問題"。

普京在講話中感謝俄羅斯人的"團結"和"愛國主義"，他稱"這種公民團結表明，任何要挾、製造內部叛亂的企圖都註定會失敗。

對於參與兵變的瓦格納成員，普京提出三個選擇，一是加入正規軍，二是"回到家庭和親人身邊"，三是"前往白俄羅斯"，根據克里姆林宮的說法，他們的老闆葉夫根尼-普里戈津將在那裡流亡。

周一晚上，普京再次指責瓦格納的老闆，說他"背叛了他的國家和人民"，同時向自己的手下"撒謊"。但沒有指名道姓。

當天早些時候，普里戈津為他的叛變行為辯稱，他想拯救他的瓦格納集團，而不是奪取權力，而且瓦格納的正義遊行凸顯了俄羅斯存在"嚴重安全問題"。

法新社說，在整個周一，俄羅斯當局努力在國內塑造一個正常的形象，儘管在24小時內，在烏克蘭的反攻中，弗拉基米爾-普京的形象受到嚴重打擊。