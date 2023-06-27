盧卡申科確認普里戈津抵達白俄羅斯：給他一個廢棄的軍事基地

白俄羅斯/瓦格納

白俄羅斯總統盧卡申科證實，俄羅斯瓦格納集團老闆普里戈津（Evgeniy Prigozhin）已經抵達白俄羅斯，他還透露，給普里戈津提供一個廢棄的軍事基地，白俄防長有意將這支武裝納入麾下...

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白俄通訊社（BelTA）消息，白俄羅斯總統亞歷山大-盧卡申科6月27日在為高級軍官舉行的授予肩章儀式上表示，俄羅斯私營軍事公司瓦格納的負責人葉夫根尼·普里戈津（Evgeniy- Prigozhin）人在白俄羅斯。他還談到了6月24日與普里戈津談判的細節。

亞歷山大-盧卡申科說："他（俄羅斯總統弗拉基米爾-普京）昨天承諾的安全保證已經提供。我已經看到普里戈津乘坐這架飛機了。是的，的確，他今天在白俄羅斯。正如我所承諾的那樣：如果你想在我們國家和其他地方呆上一段時間，我們會幫助你。當然，費用自理"。

盧卡申科還說："但是，（白俄防長維克多-）赫里寧說，他可以把這樣一支部隊作為自己軍隊的一部分。我同意。不要猶豫，和他們談談"。

白俄羅斯總統盧卡申科還說，"我們向他們提供了一個廢棄的軍事基地。我們有圍牆，啥都有。搭起你們的帳篷。