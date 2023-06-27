聯合國在烏克蘭記錄到77名被俄羅斯關押的平民遭“法外處決”

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據聯合國人權事務高級專員辦公室稱，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，聯合國已經記錄到77起俄羅斯在其佔領的領土上任意拘留的平民遭“法外處決”事件。

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聯合國人權高專駐烏克蘭辦事處主任馬蒂爾達-博格納（Matilda Bogner）6月27日在新聞發布會上，就記錄到77起俄羅斯在烏克蘭佔領區任意拘留平民並實施法外處決事件說："這是一種戰爭罪，是公然踐踏國際人道法"。

法新社消息，博格納女士在烏克蘭通過視頻連接直播說：毫無疑問，俄羅斯對被拘押平民的法外處決的實際人數要比她所能調查到人數多，不過，她也說，"我們也不認為會多很多"。

除了法外處決，聯合國人權事務高級專員辦還記錄了864起俄羅斯武裝部隊、執法機構和監獄當局的任意拘留案件，他們"對被拘留的平民實施了廣泛的酷刑和虐待"。

這份由聯合國人權高專辦駐烏克蘭辦事處起草並於周二6月27日在日內瓦提交的報告，涵蓋了從俄羅斯開始入侵的2022年2月24日到2023年5月23日這段時間。

報告總共記錄了900多起任意拘留平民的案件，包括兒童和老人。報告指出，"這些案件中的絕大多數是由俄羅斯聯邦犯下的"。

博格納女士說，"顯然，這個數字要高得多。也許是兩倍之多"。因為這個報告只考慮了個別案件，而沒有考慮大規模監禁。

烏克蘭方面

在烏克蘭方面，聯合國人權高專辦"記錄了75起烏克蘭安全部隊任意拘留的案件，主要是與戰爭有關的罪行嫌疑人"，其中的一半人遭受了酷刑和虐待。在"這些案件中的很大一部分還構成了強迫失蹤，主要是由烏克蘭安全局實施的"。

聯合國的報告指出："被任意拘留的人中有一半以上受到烏克蘭安全部隊的酷刑或虐待"。這種情況發生在人們被審訊的時候，通常是在他們被捕後立即發生。

聯合國人權高專辦的這個調查是基於對受害者、證人和其他人的1136次採訪，274次現場訪問和對烏克蘭當局管理的官方拘留場所的70次訪問，他們被允許"完全自由但保密地訪問所有官方拘留場所和囚犯，只有一個例外。"

這個例外涉及87名俄羅斯平民水手，他們被迫在敖德薩地區的船上呆了幾個月才被釋放或交換。聯合國人權高專駐烏克蘭辦事處主任博格納夫人從未得到關於禁止她接觸這些特定囚犯的解釋。

在俄羅斯方面，儘管聯合國人權高級專員提出要求，莫斯科當局沒有批准任何探視。