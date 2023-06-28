俄羅斯空襲烏東城市餐廳 已知9人死亡56人受傷

烏克蘭/俄羅斯轟炸

俄羅斯周二空襲了烏東城市克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）一家受歡迎的餐館。據烏克蘭緊急服務部門6月28日宣布，至少有9人死亡，56人受傷。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社報道，昨天遭俄羅斯空襲的克拉馬托爾斯克是基輔在烏東控制的唯一大市鎮。烏克蘭國家緊急事務局在電報群（Telegram）上說，“死者中包括三名兒童”。它補充說：“救援人員正在搜索被毀建築的廢墟，尋找可能埋在廢墟下的人”。

法新社介紹，俄軍這次空襲摧毀了位於市中心的里亞比薩餐廳，那裡是深受記者、援助人員和士兵歡迎的地方。烏克蘭媒體報道了外國軍事教官在該鎮的存在。

據烏克蘭警方稱，俄羅斯向該市鎮發射了兩枚S-300地對空導彈。這裡在戰前有15萬人口，目前是烏克蘭在烏東控制的唯一大型城鎮。

襲擊發生時，哥倫比亞的知名作家赫克托-阿巴德（Hector Abad）、政治家塞爾吉奧-賈拉米洛（Sergio Jaramillo）和《時代》日報駐烏克蘭記者卡塔利娜-戈麥斯（Catalina Gomez）與烏克蘭作家維多利亞-阿梅利納（Victoria Amelina）正在這所餐廳用餐。阿巴德先生和賈拉米洛先生簽署的聲明對當時的情況做了描述。

小說家受重傷

這份聲明說，37歲的烏克蘭小說家維多利亞-阿梅利納"因顱骨受傷而處於危險狀態"。

據烏克蘭檢察官辦公室稱，除了這間餐廳之外，一些公寓、商店、汽車、郵局等其他建築物也遭到了破壞。

一名法新社女記者在襲擊現場看到救護車、警察、士兵和該鎮的鎮長出現在餐廳附近，餐廳前聚集了一群居民。

32歲的廚師魯斯蘭（Rouslan）身着布滿灰塵的制服，解釋說，轟炸時餐廳里"有不少人"，他指着天空說："我很幸運"。

克拉馬托爾斯克是一個主要的鐵路樞紐和軍事基地所在地，經常成為俄羅斯轟炸的目標。

最致命的一次是2022年4月對火車站的轟炸，在俄羅斯入侵開始幾周後，大批平民正在試圖離開該鎮，那次俄羅斯對當地火車站的轟炸造成61人死亡，160多人受傷。