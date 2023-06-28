紐時: 俄軍高級將領在瓦格納兵變前已知情

俄羅斯/兵變

俄羅斯私人軍事集團瓦格納上周六的流產兵變，被認為可能得到俄軍高層將領的支持。美國官員稱，在瓦格納兵變發生前，蘇羅維金將軍已經知道普里戈津將發動兵變的計畫。

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據《紐約時報》周二引述一些“聽取了美國情報界簡報”的美國官員的介紹，俄羅斯在烏克蘭的軍事行動副指揮官謝爾蓋-蘇羅維金（Sergei Surovikin）被指預先知道瓦格納首領普里戈津正在策畫一場針對莫斯科國防官員的叛亂行動。

據分析人士稱，蘇羅維金是一位有威望的將領，在去年烏克蘭的反攻後，他參與了俄軍戰線防禦體系的構築。今年1月，他的最高指揮官職位被人取代，但是他對這場戰爭的行動仍有影響力，在軍中也很受歡迎。

美國官員還表示，有跡象表明，另一些俄羅斯將軍也可能支持了普里戈津用武力改變國防部領導層人事的計畫。該報引述美國前任和現任官員的分析稱，普里戈津如果不是確信別的權勢人物會出手相助，是不會發起兵變的。

紐時說，如果蘇羅維金將軍參與了上周末的事變，那將是普京的烏克蘭戰爭開始以來，俄軍領導層內鬥的最新跡象，也許表明，普里戈津的支持者與普京的軍事顧問國防部長紹伊古和總參謀長格拉西莫夫之間存在更廣泛的分歧。

而這場內鬥也有可能決定俄羅斯軍隊在烏克蘭戰場的未來，西方支持的部隊正在那裡展開新一輪反攻，意在奪回被莫斯科佔領的領土。

美國官員們表示，普京現在必須做出決斷，那就是要不要相信蘇羅維金協助了普里戈任發動兵變，以及應該做出何等反應。