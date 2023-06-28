美國考慮出台新措施 收緊向中國出口人工智能芯片限制

美國/中國/芯片

拜登政府可能最快在7月出台新的限制措施，進一步控制向中國出口人工智能芯片，以防這些技術被用來打擊美國自己。

中國和美國的國旗在裝有半導體芯片的印刷電路板上2023年2月17日拍攝

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《華爾街日報》周二援引知情人報道，這些限制是在人們擔心中國利用英偉達（Nvidia）和其他公司的人工智能芯片進行武器開發和黑客攻擊的情況下做出的。

該消息說，美國商務部可能在下月（7月）初採取行動，停止英偉達和其他芯片製造商在沒有許可證的情況下向中國和其他相關國家的客戶出口芯片。

這一決定可能會進一步降低中國發展人工智能能力的能力。去年美國實施的限制措施已經切斷了英偉達（Nvidia）和美國超微半導體公司（AMD）製造的最先進的人工智能芯片向中國的出口。

英偉達對那次限製做出了變通：為中國市場製造了一個名為“A800”的人工智能AI芯片版本，其性能低於美國商務部規定的門檻。這款芯片取代了“A100”，後者被廣泛用於數據中心進行人工智能計算。

華爾街日報引述知情人說，美國商務部設想的“新限制”甚至也會禁止在沒有許可證的情況下銷售“A800”芯片。

據一些熟悉討論情況的人士稱，美國政府還在考慮限制向中國人工智能公司租賃“雲”服務，這些公司曾利用這種安排規避先進芯片的出口禁令。