初步調查：中國氣球利用美國技術監視美國人

美國中國氣球

中國偵查氣球在美國境內被擊落後的初步調查結果今天29日由華爾街日報透露出來，美國發現該飛行器使用美國技術，收集美國的照片和視頻等信息。

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華爾街日報今天6月29日報道，美國官員援引一項嚴密調查的初步結果說，今年年初漂浮在美國上空的中國間諜氣球裝載了美國製造的設備，幫助它收集照片、視頻和其他信息。

幾個國防和情報機構以及聯邦調查局已經分析了近五個月前美國軍方發現並擊落氣球後收回的碎片，這一事件給已經充滿爭議的美中關係增加了新的、意想不到的波動。

美國政府官員們說，該分析發現氣球上塞滿了商業上可獲得的美國裝備，其中一些在網上出售，並夾雜着更多的中國專業傳感器和其他設備，以收集照片、視頻和其他信息傳輸給中國。他們說，這些發現支持了一個結論，即該飛行器的目的是進行間諜活動，而不是像北京所說的那樣進行天氣監測。

這些官員們稱，中國的氣球混合了標準和專業設備，是北京在監視方面的一次創造性嘗試。

中國偵查氣球今年2月在美國境內被打下來，引發了一場外交危機。據美國官員們說，雖然氣球在經過阿拉斯加、加拿大和美國毗連州的8天時間裡收集了數據，但該飛行器似乎沒有將這些信息傳回中國。這些官員拒絕透露該飛行器是否出現故障，儘管五角大樓說美國軍方採取了反措施來防止氣球收集信息。