普京正在清理門戶 “末日將軍”蘇洛維金被捕

俄羅斯兵變

俄羅斯逮捕"末日將軍"蘇洛維金，作為清洗親瓦格納精英的一部分。謝爾蓋-蘇洛維金因與軍閥葉夫根尼-普里戈津的良好關係而聞名。

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據英國金融時報今天6月29日引述三位“熟悉此事”的人士稱，蘇洛維金是一名俄羅斯高級將領，與瓦格納的領導人葉夫根尼-普里戈津關係良好，他已經幾天沒有消息，並已被拘留。

目前還不清楚，俄羅斯入侵烏克蘭部隊的副指揮官和俄羅斯航空航天部隊的負責人蘇羅維金是否被指控是普里戈津周六領導的起義的策畫者，或者只是被拘留審訊。

莫斯科精英成員表示，普京已經開始在安全部門的高層進行清理行動，在俄羅斯三十年來首次發生政變企圖後，總統正在着手平息批評者，恢復秩序並重新確立其主導地位。

最近幾天，許多以同情瓦格納和批評正規武裝部隊而聞名的強硬派已經從人們的視線中消失，而忠誠的人--例如普里戈津希望在政變中推翻的國防部長謝爾蓋-紹伊古--則得到了一個平台，並被公開展示為參加高級別會議和活動。

一位西方政府官員說："據我們了解，普京提前知道[普里戈津的起義計畫]，因此可以在某種程度上做好準備。他能夠看到誰在那一天做了什麼。而他現在正在清理門戶"。

這名官員說，他們相信蘇洛維金已經被拘留，並補充說："我們了解到會有更多的人跟進"。

該報介紹，蘇洛維金因其在敘利亞實施的殘酷轟炸戰術而被稱為"末日將軍"，去年秋天他被提拔為俄羅斯入侵烏克蘭行動的總指揮。

雖然迅速被降職，但他仍然是俄羅斯更強硬的主戰群體的寵兒，今年春天，他開始擔任在烏克蘭東部前線作戰的瓦格納準軍事特遣隊的策畫者。

隨着普里戈津與莫斯科軍事機構的衝突升級，蘇洛維金被認為充當了中間人的角色。

上周五晚些時候，當普里戈津與國防部的矛盾衝突，演變成一場針對莫斯科國防精英的武裝叛亂後，蘇洛維金先生錄製了一份簡短聲明，呼籲瓦格納戰士放下武器。然後他就消失了。

俄羅斯資深記者阿列克謝-維內迪克托夫（Alexei Venediktov）周三說，蘇羅維金"已經三天沒有與家人聯繫了。他的保安也不回答"。