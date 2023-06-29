歐盟峰會討論瓦格納兵變失敗和向烏克蘭提供安全保障

歐盟/烏克蘭/俄羅斯

歐盟各國的領導人今天6月29日將在布魯塞爾舉行峰會，討論瓦格納兵變的失敗，其進軍莫斯科的後續影響，以及歐盟對烏克蘭的安全支持。

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據政客Politico的“晨間電郵”通訊（Playbook）表示，據其預先獲得的歐盟峰會結論草案，歐盟領導人將同意向烏克蘭提供"安全承諾"。

這個發自布魯塞爾的消息透露，向烏克蘭提供安全保障的承諾是法國要求插入的一段，但並非沒有爭議，因為一些國家（如奧地利和愛爾蘭）不是北約成員，在軍事上是中立的。

據英國金融時報今天說，在俄羅斯的不穩定性上升和烏克蘭戰爭中的戰線已固定的背景下，歐盟各國領導人尋求為基輔達成一項長期的承諾。

烏克蘭在該國東部和南部被俄羅斯重兵把守的陣地上進行了艱苦卓絕的鬥爭，但進展緩慢，這澆滅了一些國家首都對戰場上迅速取得突破以促進和平談判的希望。

與此同時，俄羅斯軍閥普里戈津（Yevgeny Prigozhin）對俄羅斯高層的叛變，引發了人們對俄軍內部團結的質疑，以及烏克蘭如何能夠最好地利用這一點的思考。

該報說，歐盟成員國法國和德國，以及英國和美國，已經帶頭致力於締結雙邊安全協議，向烏克蘭提供長期資金、軍事物資、培訓和情報，以幫助其擊退俄羅斯的大規模入侵，並保護其免受未來的侵略。

雖然遠未達到加入北約後的相互防禦，但這些承諾旨在提供某種形式的權宜之計，以安撫基輔，使其對西方的持久支持充滿信心。

一位參與討論的外交官稱，由法國設計的擬議的歐盟宣言旨在向烏克蘭和俄羅斯發出"一個非常明確的政治信號"。

另一位官員稱，這也被認為是為了確保歐盟在為保護烏克蘭而制定的更廣泛的安全框架中佔有一席之地，並且不會被美國領導的北約所排擠。

但據了解討論情況的官員稱，該草案遇到了來自愛爾蘭、馬耳他和奧地利等中立國的阻力，他們希望明確"承諾"的內容。

金融時報看到的領導人聲明草案指出，歐盟及其成員國"隨時準備與合作夥伴一起，為未來對烏克蘭的安全承諾做出貢獻，這將有助於烏克蘭長期自衛，阻止侵略行為，抵制破壞穩定的努力"。

草案補充說，將開展工作以"迅速考慮這種貢獻的方式"，同時考慮到 "某些成員國的安全和國防政策"（指中立國家）。

該文本在通過之前可能會被修改。一些成員國表示，"承諾"這一概念的定義非常寬泛，並要求歐盟的外交政策部門提供一個更正式的綱要。

一位歐盟外交官說："我們已經在安全承諾方面做了很多工作"。他提到歐盟對基輔的財政支持，以及在採購、生產和供應更多彈藥方面的舉措。

另據Politico今天說，歐盟領導人不反對使用俄羅斯國有資產（支持烏克蘭）。歐盟正在研究使用其凍結的俄羅斯央行儲備的法律選項，其中大部分儲備都存放在比利時的歐洲清算銀行。一個想法是對這些資產儲備產生的"意外利潤"徵稅；另一個想法是對這些錢進行投資，並從收益中提取資金。