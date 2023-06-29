美前副總統彭斯突訪基輔會見澤連斯基：繼續呼籲美國對烏提供強有力支持

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美國前副總統彭斯（Mike Pence）6月29日突然訪問了烏克蘭首都基輔，成為競選期間第一位與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面的共和黨總統參選人。這次訪問是在戰爭的關鍵時刻進行的，就在瓦格納武裝兵變和俄羅斯對烏克蘭克拉馬托爾斯克的一家比薩店進行致命的導彈襲擊之後。

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彭斯一直直言不諱地表示支持烏克蘭，此舉發出了一個響亮的信息，即他認為美國應該在該國抵抗俄羅斯入侵的鬥爭中繼續發揮主導作用。

彭斯在訪問中向美國全國廣播公司（NBC）表示：“我相信美國是自由世界的領導者，但是，僅僅作為一個普通公民來到這裡——能夠真正親眼看到烏克蘭士兵在那些樹林中堅守陣地的英雄主義，看到伊爾平（Irpin）這裡的人們阻擋俄羅斯軍隊的英雄主義，看到那些在俄羅斯無理和無端入侵的情況下家園確實遭到炮擊的家庭——更是堅定了我的決心，盡我所能，繼續呼籲美國對我們的烏克蘭朋友與盟友提供強有力的支持。”

彭斯周四親身了解到烏克蘭人在過去16個月中經歷的暴行，除了與澤連斯基會面外，還將訪問莫什丘（Moshchun）、布查和伊爾平——經俄軍佔領和蹂躪的三個城市。

烏總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podoliak）說，彭斯“絕對清楚地了解了俄羅斯是什麼”。“他深深地了解俄羅斯，也深深地了解這場衝突的性質，它不是關於領土，不是關於任何企業，不是關於任何東西，除了主要的東西……那些創造美國的價值觀，”波多利亞克說，直指“自由、競爭和民主”。

波多利亞克補充說，“這是在幫助一個願意捍衛整個美國賴以生存的基本、核心價值觀的國家”。

美國對烏克蘭戰爭的支持前景堪憂，而彭斯在共和黨初選中試圖爭取的選民並不急於援助該國。在NBC最新的全美民意調查中，52%的共和黨初選選民表示，他們不太可能支持向烏克蘭提供更多資金和武器的候選人，而只有28%的人表示他們更可能支持。

“我來到這裡是因為美國人民必須了解我們所取得的進展，以及對烏克蘭軍隊的支持如何符合我們的國家利益，”彭斯在被NBC新聞問及該民調結果時說。“我確實相信，現在我們國家比以往任何時候都更需要能夠闡明美國在世界上的領導地位的重要性的領導人。”

彭斯補充說：“我們將讓投票和政治來決定，但對我來說，重要的是在這裡更好地了解烏克蘭人民所承受的一切，了解俄羅斯軍隊無端入侵時對他們實施的無所顧慮的暴力，以及他們在擊退俄軍方面取得的進展。”

彭斯說：“這堅定了我的決心，使我更有能力回家向美國人民講述美國支持擊退俄羅斯侵略的極端重要性”。彭斯的立場也使他有別於一些共和黨的競爭對手。而在周四談及他對外交政策的看法時，彭斯回顧了美國前總統里根的指導思想。

彭斯表示，“自從羅納德·里根（Ronald Reagan）的時代以來，美國人民總是站在那些為捍衛自己的自由而進行抵抗的人一邊。我們實際上稱其為里根主義——這個想法是，如果你們當年願意在你們的國家與共產黨作戰，我們將給你們在那裡與他們作戰的手段，這樣我們就永遠不必在我們的土地上與他們作戰。這是打倒蘇聯並使烏克蘭一開始就能生活在自由中的部分原因。但我確實相信，大多數共和黨人和大多數美國人仍然堅持這一自由事業。”