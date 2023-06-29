美國接近批准對烏提供遠程陸軍戰術導彈系統，射程逾三百公里

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據《華爾街日報》6月29日報導，美國和歐洲官員透露說，美國一直在考慮為烏克蘭批准一個遠程導彈系統，此舉將在俄羅斯努力應對其軍事領導層的動蕩和戰場上的不確定性時進行。陸軍戰術導彈系統，即ATACMS，射程約為190英里（約合305公里），足以讓烏軍打擊遠在前線後方的俄羅斯目標。拜登總統尚未簽署轉讓協議，部分原因是美國官員擔心烏克蘭可能利用該系統打擊俄羅斯領土並將衝突升級為更廣泛的戰爭。官員們在長期不願意提供該先進導彈系統後看到了新的緊迫性。

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官員們說，此事正等待最高層的批准，在美國評估烏克蘭當地局勢的同時，審議工作可能會繼續進行。然而，美國和歐洲的官員已經看到了一些跡象，即美國政府中以前不情願的部門，即白宮，已經開始看到在未來幾周內支持烏克蘭戰鬥的迫切需要。在俄羅斯國內的動蕩中，周末瓦格納首領普里戈津發動了一場失敗的兵變，美國和歐洲官員表示，現在可能是向烏克蘭提供更先進武器的時候了。

報導指，歐洲官員也一直在私下向華盛頓施壓，要求提供更遠程的導彈系統；他們希望，就像美國在其他武器裝備——包括艾布拉姆斯主戰坦克和海馬斯多管火箭炮系統（Himars）問題上改變方向一樣，也會在提供陸軍戰術導彈系統上這樣做。

一位烏克蘭高級國防官員告訴《華爾街日報》，基輔在最近幾周收到了積極的跡象，表明美方在陸軍戰術導彈系統上已經有所改變。烏克蘭官員認為，根據美國及其歐洲盟國的公開聲明，需要該系統的部分原因是為了打擊克里米亞，這個被俄羅斯佔領的半島被俄軍用作發射伊朗製造的自殺式無人機的基地。美國國家安全委員會和五角大樓都沒有立即回應置評請求。

本月早些時候，美國眾議院外交事務委員會通過了一項決議，呼籲拜登政府向烏克蘭提供陸軍戰術導彈系統，加大了對白宮和五角大樓提供這種武器的壓力。拜登政府曾公開表示，將繼續根據戰場動態審查對烏克蘭的援助，但官員們私下裡說，就在兩個月前，陸軍戰術導彈系統仍不在考慮之列。

然而，隨着人們對烏克蘭在最近發起的春季攻勢中的表現提出質疑，以及俄正規軍與瓦格納最近發生衝突後的勢頭，美國和歐洲官員表示，華盛頓的基調已經發生了轉變。從海馬斯發射器發射的陸軍戰術導彈將使烏軍能夠打擊遠在前線後方的俄羅斯後勤、指揮和控制節點。

這種精確制導的導彈可以準確地擊中由情報部門確定的GPS定位目標，阻礙俄羅斯將其後方指揮部的行動置於烏軍無法觸及的地方。

該導彈的長距離射程可能會迫使俄羅斯將補給和指揮所撤到離前線200多英里的地方，使戰鬥部隊的供應更加困難。自2022年2月以來，美國已經向烏克蘭提供了超過400億美元的安全援助。