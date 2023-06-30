普京與莫迪通話通報瓦格納兵變事件，莫迪介紹赴美訪問情況

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據克林姆林宮介紹，在印方的倡議下，俄羅斯總統普京與印度總理莫迪6月30日舉行了電話會談。

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克宮的新聞稿介紹稱，“關於6月24日的事件，莫迪對俄羅斯領導人為保護法律和秩序、確保國家穩定和人民安全而採取的堅決行動表示理解和支持。”

克宮稱，“在討論雙邊合作的熱點問題時，兩國領導人指出了在不同領域進一步持續實施大型聯合項目的重要性，並對2022年和今年第一季度貿易的實際增長表示滿意。”

克宮稱，“特別關注了在上合組織和印度今年擔任輪值主席國的二十國集團（G20）以及金磚國家安排下的互動。此外，莫迪向普京介紹了他的國際交往，包括他最近對華盛頓的訪問。”

克宮表示，“電話會談還審議了圍繞烏克蘭的局勢。俄羅斯總統對‘特別軍事行動區’的現狀進行了評估。他強調，基輔斷然拒絕採取政治和外交措施來解決衝突。談話是實質性和建設性的。兩位領導人確認，他們都希望加強俄羅斯-印度特殊且具特權的戰略夥伴關係，並計畫在未來進行接觸。”

新德里方面，印度總理府的新聞稿稱，“莫迪總理今天與俄羅斯聯邦總統普京先生閣下進行了電話會談。他們回顧了雙邊合作的進展，並就共同關心的區域和全球問題交換了意見。普京總統向總理通報了俄羅斯最近的發展。”

印度總理府稱，“在討論烏克蘭局勢時，總理重申了他對對話和外交的呼籲。兩位領導人同意保持聯繫，繼續努力進一步加強兩國特殊且具特權的戰略夥伴關係。”