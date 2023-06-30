歐盟集體表示，反對任何單方面通過武力或脅迫改變台海現狀的行為

歐盟/中國/台灣

歐盟27國領導人周五（6月30日）集體表示，反對任何單方面通過武力或脅迫改變台海現狀的行為。

廣告 繼續瀏覽後續

歐盟27國領導人6月30日集體表示，反對任何單方面通過武力或脅迫改變台海現狀的行為。這是歐盟首次通過這樣的方式闡明自己在台灣問題上的基本立場。

所謂單方面改變台海現狀顯然指的是中國正在通過各種方式向台灣施加軍事、政治、外交和經濟壓力，並提高了通過武力實現“祖國統一”目標的調門。

由歐盟所有成員國領導人（總統或總理）參加的歐盟理事會峰會在周四和周五兩天舉行。會議的一項主要議題是歐盟與中國的關係。會議公布的結論文件將此概括為一個所謂的“三位一體”的立場：中國既是歐盟的合作夥伴，也是歐盟的競爭者和系統性的對手。

文件說，儘管雙方有着不同的政治和經濟制度，但雙方也存在共同的利益，這就是：謀求建立一個具有建設性和穩定的關係。文件強調，這種關係必須基於對國際秩序、平衡接觸和對等原則的相互尊重之上。

歐盟指出，中國作為聯合國安理會的常任理事國，對維護基於規則的國際秩序、聯合國憲章和國際法負有特殊責任。歐盟呼籲中國向俄羅斯施加壓力，結束這場侵略戰爭，立即、徹底和無條件從烏克蘭撤軍。

文件說，東中國海和南中國海對區域和全球的繁榮與安全具有戰略意義。歐盟對台灣海峽緊張局勢的持續惡化表示關注。歐盟反對任何一方企圖通過武力或脅迫改變台海現狀的動作。歐盟重申堅持“一個中國的政策”。

歐盟堅定承諾，將繼續促進對人權和基本自由權利的尊重。歐盟歡迎恢復與中國的人權對話。此外，歐盟還對強迫勞動、對維護人權的人士和少數民族人士、西藏和新疆的狀況，以及中國之前對香港作出的承諾的落實情況表示擔憂。