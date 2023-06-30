美國正式回歸聯合國教科文 有10國反對添堵

聯合國教科文/美國

在總部位於巴黎的聯合國組織於今天召開的特別大會上以132國同意，15國棄權，10國反對黨投票結果，美國正式重新加入教科文組織。包括包括伊朗、敘利亞、中國，俄羅斯等國反對美國恢復聯合國教科文席位。在美國前總統特朗普主政時，美國曾退出聯合國教科文組織。

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聯合國教科文組織大會主席、巴西人聖地亞哥-伊拉薩巴爾-莫拉奧宣布，接受美國重新入會的"決議獲得通過"時，會議響起了熱烈的掌聲。

約有132個國家投票贊成美國的回歸，15個國家棄權，10個國家反對，包括伊朗、敘利亞、中國，尤其是俄羅斯，俄羅斯代表團在星期四就程序問題發表了意見，並在星期五提交了修正案，意圖推遲辯論。

俄羅斯代表批評說，"我們歡迎華盛頓希望"加入聯合國教科文組織，這將加強該組織，但我們認為美國正試圖將該組織帶入一個平行世界，這真的超出了劉易斯-卡羅爾書中所有荒謬的描述。"俄羅斯外交官稱：“他認為，美國必須在加入前全額支付對教科文組織的欠款。”而華盛頓提出的是逐步加入。

伊朗外交官也譴責說，"美國要求償付欠款的方式是不可接受的"，這相當於 "違反了教科文的規定"。

美國於2017年10月退出教科文組織，譴責教科文"持續的反以色列偏見"。這一退出，連同以色列的退出，自2018年12月起生效。

自2011年巴勒斯坦加入聯合國教科文組織以來，當時由奧巴馬領導的美國停止對教科文組織所有資助，這對教科文組織來說是一個巨大的打擊。美國的捐款占教科文預算22%。

美國是在今年6月初聯合國教科文組織法國人總幹事給奧黛麗-阿祖萊的一封信中，提出重返聯合國教育、文化和科學組織的計畫。

雖然美國在2011年至2018年期間對教科文組織的欠款目前計算為6.19億美元，即超過了教科文組織5.34億美元年度預算，但他們表示，他們已要求美國國會在2024財政年度支付1.5億美元，並在隨後幾年支付同等數額，"直到清償對教科文組織的欠款"。