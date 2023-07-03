普里戈津在最新錄音中呼籲俄羅斯公眾支持 瓦格納仍在招兵中

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據英國《金融時報》報導，俄羅斯軍閥普里戈津（Yevgeny Prigozhin）7月3日在一則新公布的錄音中呼籲俄羅斯公眾支持他的瓦格納集團。報導指，該集團仍為在烏克蘭的戰爭招募部隊，這顯然違背了與克里姆林宮的協議。

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自日前領導未遂兵變以來，普里戈津第二次在社交媒體平台“電報”上發言。普里戈津在周一下午公布的題為“針對最近幾天民眾的抗議活動發表聲明”的錄音中說：“我們比以往任何時候都更需要你們的支持”，同時他感謝俄羅斯境內的支持者。

普里戈津補充說，“我想讓你們明白，我們的正義遊行旨在打擊叛徒和動員我們的社會。而且我認為我們在很多方面都取得了成功。”

普里戈津對支持者們說，“在不久的將來，我相信你們會在前面看到我們的下一場勝利。謝謝你們！”

據《金融時報》報導，查看“電報”平台上的廣告，瓦格納周一仍正在積極招募新兵，以便在俄羅斯南部的克拉斯諾達爾地區進行訓練。儘管俄總統普京透露了一項協議的細節，根據該協議，瓦格納戰士應該在與俄羅斯國防部簽訂合同、回家或跟隨普里戈津流亡到白俄羅斯之間作出選擇。

然而，普里戈津並沒有直接批評克里姆林宮。周一通過該組織的熱線聯繫到的一名瓦格納招聘人員說，有各種“職位空缺”，包括在“特別軍事行動區”作戰的“著名”風暴部隊——指的是烏克蘭的戰爭。

瓦格納招聘人員說，新戰士在部署之前，將在俄羅斯南部的莫爾基諾村（Molkino）進行為期三周的培訓。這位瓦格納官員說，那些想加入該組織的人被告知要刪除所有社交媒體賬戶，因為招募過程“變得更加複雜”。

當被問及下一步是什麼時，這名招募人員表示，在未遂兵變發生後，沒有發生混亂： “你為什麼相信這些新聞？如果情況不對，我們現在就不會進行這樣的對話”。他補充說，新戰士會與瓦格納簽訂合同，而不是與俄羅斯國防部簽訂。“我們與他們沒有任何關係。你看到葉夫根尼·維克托羅維奇（普里戈津）的聲明了嗎？我們不會與他們簽署任何合同”。

此外，普里戈津繼續對自己的行蹤保持沉默。白俄羅斯總統盧卡申科上周說，在他促成的協議之後，普里戈津已經飛往白俄羅斯。但航班追蹤網站Flightradar24的數據顯示，此後普里戈津的飛機多次從白俄羅斯飛往莫斯科和聖彼得堡，然後又飛回來，這讓人懷疑他是否遵守了協議條款。

盧卡申科在上周二向他的將軍們發表的講話中說，白俄羅斯已經指定了“一個廢棄的基地”，用於安置瓦格納的部隊。周一晚間，一個被認為與瓦格納關係密切的“電報”頻道發布了幾張 “瓦格納在奧西波維奇（Osipovichi）的基地設施建設”的照片，該鎮位於明斯克東南部約100公里處，照片顯示了幾排帶有木製床鋪的軍用帳篷。然而，迄今沒有出現任何證據或報告表明瓦格納戰士大規模遷往白俄羅斯。

俄羅斯國防部長紹伊古是普里戈津的競爭對手，他之前沒有談到瓦格納兵變，周一也再次現身。紹伊古在與俄軍將領的會議上說：“（政變）計畫失敗了，因為俄羅斯武裝部隊的成員仍然忠於他們的誓言和軍事職責。”

普里戈津的另一個主要對手、俄羅斯武裝力量總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）在兵變企圖發生後一直沒有公開露面。曾出任“特別軍事行動”總指揮的俄羅斯空天軍司令蘇洛維金（Sergey Surovikin）也沒有露面。眾所周知，他與普里戈津的關係很好。據信蘇洛維金被拘留了，因為克里姆林宮正在打擊瓦格納的同情者。