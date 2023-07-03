澤連斯基道賀美國獨立日：烏克蘭人和美國人將永不放棄自由

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在7月4日美國獨立日前於《華爾街日報》登文道賀，並指“烏克蘭感謝美國對自由的支持和提供的範例。”

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澤連斯基在文中寫道，“美國的締造者顛覆了歷史，他們在個人自由和政治多元化的基礎上建立了一個共和國，承諾作為‘自由和獨立的國家’生活。它過去是，現在也是，歷史上擺脫人類暴政的最偉大嘗試。他們打破了幾個世紀以來的屈從，創造了一個新型的國家，一個人人平等、自由生活的國家。”

澤連斯基說，“這一雄偉的現實是在1776年7月4日創造的。2022年2月24日，我們烏克蘭人作出了同樣的選擇。美國人民與我們站在一起，我相信，他們將與我們站在一起，直到最後。今天，當美國人慶祝他們的自由和獨立時，我們與你們一起慶祝，並設想有一天，烏克蘭的每一寸土地都能擺脫試圖滅絕我們的殘酷暴政。”

澤連斯基說，“十年前，俄羅斯的現任領導寫道：‘美國並不例外’。（俄總統普京2013年在《紐約時報》發表文章《解決敘利亞問題的另一種方式》）他後來的所作所為表明了他的真正含義。人類歷史上的許多暴君都聲稱具有全球影響力，但他們都無法激勵世界上其他國家的人努力追求人類本性中的最佳狀態。這就是為什麼當今的俄羅斯暴君，像所有的暴君一樣，從根本上說是弱者，他們的政權會隨着時間的推移而崩潰。當任何暴君憎恨美國並否認其在爭取自由的鬥爭中的特殊作用時，他就認識到自己不可避免的失敗。對於俄羅斯的暴政，我說世界需要更多而不是更少的美國例外主義。”

澤連斯基提及，“當烏克蘭人在2014年走上街頭推翻俄羅斯支持的獨裁者時，他們這樣做是因為他們迫切希望獲得自由——成為西方的一部分，被美國革命期間形成的理想所統治，即‘人人受造而平等，造物者賦予其若干不可剝奪的權利，包括生命權、自由權和追求幸福的權利’。”

澤連斯基說，“當俄羅斯在2022年全面入侵烏克蘭時，它不僅試圖將烏克蘭人民置於弗拉基米爾·普京的獨裁統治之下，而且還試圖撲滅激勵人們自由的理想。自烏克蘭獲得獨立以來，烏克蘭人一直支持民主，捍衛每個人的尊嚴，並努力與其他歐洲國家一起生活在一個自由的世界。”

澤連斯基表示，“俄羅斯的暴政看到，當它看到烏克蘭——自由、獨立的烏克蘭；強大、民主的烏克蘭導致真正的民主和自由在歐洲東翼這裡傳播，特別是傳播到俄羅斯，它就不是永恆的，也不是可持續的。烏克蘭與北大西洋公約組織和西方一體化，是自由將繼續獲勝、和平將取得勝利的保證。”

澤連斯基說，“俄羅斯的暴政正拚命吸引其他自由的敵人，特別是伊朗政權，它試圖威脅全世界的自由國家，並向俄羅斯提供武器，每天都在殺害無辜的烏克蘭平民。如果——願上帝阻止這樣的事情——俄羅斯在烏克蘭取得成功，它將進一步使伊朗這樣的國家有膽量拿起武器反對世界上其他地方的自由人民。它將鼓勵俄羅斯更深入地入侵歐洲，使其與北約發生直接對抗。”

文章最後，澤連斯基表示：“只有通過堅定地捍衛自由、渴望自由的人以及為保護自由而建立的聯盟，才能阻止所有這些情況。我們烏克蘭人和你們美國人將永遠不會放棄自由。”