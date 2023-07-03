澤連斯基：普京對瓦格納兵變的回應軟弱，無法想象沒有克里米亞的烏克蘭

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）最新在接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，俄羅斯總統普京對瓦格納集團兵變的回應是“軟弱的”，並指普京正在失去對自己人民的控制。

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澤連斯基在將於周日播出的專訪中就瓦格納兵變事件表示，“我們看到了普京的反應。它很軟弱”。

澤連斯基補充說，“首先，我們看到他（普京）並沒有控制一切。瓦格納進軍深入俄羅斯，拿下一些地區，說明這是很容易做到的。普京並沒有控制（俄羅斯）各地區的局勢。”

澤連斯基評價道，“他（普京）曾經擁有的所有垂直權力正在崩潰”。在普里戈津領導的瓦格納發動兵變，並對普京權威的空前挑戰中，一些俄羅斯人為該僱傭兵集團的戰士歡呼。經CNN地理定位和核實的視頻顯示，6月24日，當載有瓦格納首領的車輛離開俄羅斯南部城市頓河畔羅斯托夫時，當地人群在歡呼。

澤連斯基表示，烏克蘭的情報報告顯示克里姆林宮正在衡量對普里戈津的支持，他聲稱一半的俄羅斯人支持瓦格納首領和該僱傭兵集團的兵變。對澤連斯基的專訪是在一個關鍵時刻進行的，不僅是在普里戈津發動的未遂兵變之後，而且在烏軍反攻緩慢推進，以奪回被俄羅斯佔領的領土的數周後。

烏克蘭反攻的情況被其西方盟友嚴格觀測，周六，一位美國官員告訴CNN，美國中央情報局局長伯恩斯（Bill Burns）日前訪問了基輔，並與澤連斯基及烏克蘭情報官員舉行了會談。

澤連斯基在採訪中說，看到媒體報道他與伯恩斯的會面，令他感到“驚訝”。澤連斯基談到：“我與中情局局長的溝通應該總是在幕後進行的”。澤連斯基介紹稱，“我們討論重要的事情——烏克蘭需要什麼以及烏克蘭準備如何行動。”

伯恩斯是一位資深的美國外交官，已經成為拜登政府與基輔當局間值得信賴的對話者，並在俄烏戰爭期間多次前往烏克蘭。澤倫斯基說：“我們沒有來自中情局的任何秘密，因為我們有良好的關係，我們的情報部門相互交流。”

就與伯恩斯的會談內容，澤連斯基說，“情況很直接。我們與中情局局長的關係很好，我們正在交流。我告訴了他我們需要的所有與戰場有關的重要事情。”

據美方官員透露，伯恩斯是在瓦格納兵變之前前往基輔的，該事件並不是討論的話題。澤連斯基周六在基輔的一個新聞發布會上說，普里戈津的叛亂“極大地影響了俄羅斯在戰場上的力量”，可能有利於烏克蘭的反攻。

雖然烏方的反攻重點是奪回烏克蘭南部和東部的領土，但澤連斯基向CNN表示，他的最終目標是解放克里米亞，這個在2014年被俄羅斯違反國際法吞併的半島。

澤連斯基指出：“我們無法想象沒有克里米亞的烏克蘭。雖然克里米亞處於俄羅斯的佔領之下，但這隻意味着一件事：這場戰爭還沒有結束。”

當被問及是否有任何情況可以在沒有克里米亞的情況下實現和平時，澤連斯基回答說：“那將不會是勝利。”