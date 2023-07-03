美國財長耶倫將於7月6-9日訪問中國

美國，中國

美國財政部周日（7月2日）表示，美國財政部長耶倫將於本月6-9日訪問中國，與中國官員會談。這是繼美國國務卿布林肯之後，第二位訪問北京的拜登政府官員。

廣告 繼續瀏覽後續

美國財政部稱，耶倫在訪問北京期間將會晤多位政府官員，"討論作為世界上最大的經濟體，（兩國）負責任地處理彼此關係的重要性"。耶倫將強調有必要 "就關注的問題進行直接溝通，並努力應對全球挑戰"。

一位財政部官員對記者表示， "我們不指望這次訪問能有任何重大突破"， "然而，我們希望與中國進行建設性的討論並建立更長期的溝通渠道"。

耶倫今年 4月曾詳細闡述了美國發展對中經濟關係的指導原則，主要內容包括華盛頓首先尋求 "維護其自身和其盟友的國家安全利益"， "通過不以經濟利益為目的的有針對性的行動來捍衛人權"。 同時美國希望與中國建立 "健康的經濟關係，促進兩國增長和創新"。並與中國為發展中國家 "在氣候變化和債務減免等緊迫的全球問題上進行合作"。

美中關係自特朗普上台後逐漸惡化，拜登就任後於去年11月首次會晤中國國家主席習近平，試圖緩解緊張。今年6月美國國務卿布林肯訪問北京，習近平與其會晤被解讀為一個外交進步。然而，在6月底加州的一次競選會議上，拜登稱習近平為 "獨裁者"，被北京斥為 "挑釁"。

在經貿領域，拜登政府去年出台措施限制美國對中出口半導體和技術部件，而此前拜登政府也維持了特朗普時期對中進口數千億美元商品徵收的懲罰性關稅。

據財政部一位官員表示， 耶倫此次北京之行，是“希望推動兩國溝通，穩定關係，避免誤判風險，並儘可能擴大雙方合作"，同時他也表示，耶倫也將向北京表達對剛剛在7月1日生效的中國“反間諜法”的 "關切"。該法對打擊北京所指的國安威脅更大的餘地，引發在中國經營的外國公司的關注。財政部官員表示，耶倫和其團隊希望 "更好地了解中國計畫如何應用該項法律"。