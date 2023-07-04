美國財長訪北京：分析人士預計不會有重大突破

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美國財政部7月2日晚間宣布，財政部長耶倫將於7月6至9日出訪中國。屆時將與中共多位資深官員會面，對於美中之間的金融問題展開討論。

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不過，有美國官員透露，預計耶倫此行不會有重大突破。美國財政部一名高級官員表示，耶倫將在訪中期間告知中國經濟團隊，華盛頓將持續捍衛人權和國家利益，同時也希望在氣候變遷和多國債務問題上與北京合作。

這位官員說，美國尋求與中國建立健康的經濟關係，促進兩國的成長與創新。美國也並非尋求經濟脫鈎，因為全面中止貿易和投資往來，將會破壞美中兩國和全球經濟陷入極不穩定的狀態。

根據報導，這名官員沒有提供更多耶倫訪中行程的細節，也沒有說明耶倫會與哪些中方官員見面。但是另一位政府官員告訴路透社，耶倫預計將會見中共國務院副總理何立峰。

據悉，耶倫屆時還將對中國新實施的《反間諜法》及限制美國企業向北京表達關切。美國財政部官員說，“我們對這項新法律及其適用方式感到擔憂，擔心它可能會擴大北京當局認定的間諜活動範圍。”他指出，中共的這項新法可能會對更廣泛的投資環境和經濟關係產生溢出效應。

這名官員還表示，耶倫此行預計不會有“重大突破”，但希望能藉此建立與中國新經濟團隊的長期溝通管道。