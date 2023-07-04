【視頻】以軍傑寧行動之際，特拉維夫發生駕車撞人襲擊事件，至少7人受傷

以色列

據以色列警方稱，特拉維夫的一條繁忙的商業街周二（7月4日）發生開車撞人襲擊事件，襲擊者撞人後，下車持刀襲擊行人，造成至少有7人受傷。

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據法國電視France24駐耶路撒冷特約記者的報道，襲擊者是一名20多歲的巴勒斯坦人，以色列國家安全局（Shin Beth）指，他沒有前往以色列的許可，在實施襲擊後，這名襲擊者最終被一名有槍的市民開槍打死。

報道說，目前沒有證據顯示這名襲擊者與巴勒斯坦的任何派別有關聯。但據最新聲明，哈馬斯對此次襲擊行動表示讚揚，但沒有聲稱對行動負責。

襲擊事件發生正值以色列軍隊正在約旦河西岸北部的傑寧鎮展開大規模突擊行動，傑寧和鄰近的難民營是巴勒斯坦武裝團體的據點，多次成為以色列行動的目標。

據法廣駐特拉維夫特派記者Michel Paul的報道，以軍表示3日開始在傑寧進行的軍事行動已接近尾聲，此次行動的主要目標已經實現，超過120名巴勒斯坦人被逮捕，還有數千人逃離傑寧難民營，以遠離戰鬥區。以軍聲稱繳獲了大量的爆炸物和武器，並摧毀了在當地的幾個指揮所，一位以色列發言人說，其中一個指揮所位於一座清真寺建築下。

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01:43 Les forces de sécurité israéliennes sur les lieux de l'attaque à la AP - Oded Balilty