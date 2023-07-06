普里戈津去哪兒了？盧卡申科：他在俄羅斯

白俄/普里戈津

白俄羅斯總統盧卡申科今天周四保證說，瓦格納的老闆普里戈津目前人在俄羅斯。昨晚，俄羅斯國家媒體播出搜查他辦公室和豪宅的視頻，稱他為“叛徒”。

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據法新社今天7月6日發自明斯克的報道，白俄羅斯總統卡申盧科在明斯克的新聞發布會上說，"就普里戈津而言，他人在聖彼得堡。卡申盧科接著說，今天早上他在哪裡？他可能去了莫斯科或其他地方，但他不在白俄羅斯境內"。

盧卡申科還說，目前而言，瓦格納的戰士們也"在他們的永久營地"，在烏克蘭，而不在白俄羅斯"

根據6月24日通過盧卡申科先生的調解，瓦格納首領普里戈津與克里姆林宮達成了協議，結束了瓦格納的兵變，普里戈津將流亡到白俄羅斯。

法新社說，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的權威因這次叛亂而動搖，他譴責普里戈津先生為"叛徒"，並給瓦格納戰士三個選擇：加入俄羅斯正規軍，或前往白俄羅斯，或回歸平民生活。

盧卡申科先生於6月27日宣布，葉夫根尼-普里戈津已抵達白俄羅斯，並說，他已說服普京先生不要殺死普里戈津。

據Politico消息，普里戈津沒有脫罪：俄羅斯國家電視台報道，俄羅斯對軍閥葉夫根尼-普里戈津（Yevgeny Prigozhin）的調查並沒有被撤銷。他上個月帶領他的瓦格納僱傭兵集團對克里姆林宮發動了一場失敗的兵變。

在俄羅斯電視一台周三晚間播出的"60分鐘"節目中，國家杜馬成員兼主持人葉夫根尼-波波夫（Yevgeny Popov）將普里戈津稱為"叛徒"，他說"調查正在進行中"。

這個節目的特邀嘉賓，記者愛德華-彼得羅夫（ Eduard Petrov）說：“我認為葉夫根尼·普里戈津的人民英雄形象都是由他資助的媒體塑造的。“失敗後，他們迅速關閉了媒體並逃跑”。

彼得羅夫說，“一個普通人不可能擁有這麼多護照”。“為什麼這個人擁有如此奇怪的力量，就像某種犯罪集團的頭目一樣？”

“我們需要查清誰站在誰一邊（在叛亂中）。我們需要懲罰並起訴他們。”