普里戈津莊園發現多本護照，一櫃子假髮，一個巨錘

俄羅斯/普里戈津

俄羅斯國家電視頻道播放了執法部門突襲普里戈津的辦公室及一處莊園時拍攝的鏡頭：除了金磚，現鈔，武器之外，還有多本護照，一櫃子假髮和一個巨錘...

2023年6月24日，瓦格納集團的負責人葉夫根尼-普里戈津在頓河畔羅斯托夫。

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周三晚間，俄羅斯電視一台“Rossiya-1”的一檔名為"60分鐘 "的節目，播放了據稱是對普里戈津在聖彼得堡的辦公室和他在那裡的一處房產進行執法搜查時拍攝的獨家鏡頭。

據路透社說，這檔節目的主持人、國家杜馬立法者葉夫根尼-波波夫將普里戈津稱為"叛徒"，並由特別邀請的嘉賓記者愛德華-彼得羅夫介紹這些錄像，以證明普里戈津的“犯罪歷史和他指控俄羅斯軍方腐敗的虛偽性”。

假髮和巨錘

視頻顯示，普里戈津的辦公室里有“裝滿高面額盧布”的箱子，在他的豪宅里有成捆的美元，還有他的私人直升機、武器庫、一個裝滿假髮的衣櫃、一間設備齊全的醫療室和一系列物品，包括一個紀念品大錘，據稱是瓦格納在網上流傳的視頻中用來將叛徒打死的工具。

法新社引述總部設在聖彼得堡的網站Fontanka說，公布的一張照片顯示普里戈津先生家的一個房間里有一把巨大的大錘，大錘的金屬頭上寫着用在"重要談判中"。

Fontanka網站還報道說，在普里戈津先生的家中發現的一張照片上有一些被“斬首”的頭顱，他的僱傭兵經常被指控在那裡施暴。

彼得羅夫說，"沒有人打算結束這個案子。調查仍在進行中"。

他還說，“調查人員已得出結論，普里戈津用來作為發動兵變的借口的那段視頻是假的，該視頻顯示了俄軍對瓦格納僱傭軍一個營地的導彈打擊。

自費塑造英雄形象

這名記者說道，"我認為，耶夫根尼-普里戈津的人民英雄形象都是由他資助的媒體塑造的"。“事敗後，他們（將媒體）迅速關閉逃離"。

他說，在普里戈津的財產中發現了價值6億盧布（658萬美元）的現金。

據路透社這個報道，普里戈津曾說，瓦格納只用現金支付費用。普京則說，是國家為瓦格納提供的資金。

此外，該節目展示了據稱是普里戈津使用的多本護照，這些護照上有不同的名字。

彼得羅夫說：“一個正常人不可能有這麼多護照”。他問道："為什麼這個人擁有如此奇怪的權力，就像某種犯罪集團的嚴肅領導人一樣？"。

他表示，"我們需要弄清楚誰是誰的一方（在兵變中）。我們需要懲罰和起訴他們"。

普里戈津的兵變對普京總統構成其執政20多年來的最大威脅，並迫使克里姆林宮進入一項止損工作，其中強調武裝部隊的忠誠和社會在面對背叛時的團結一致。

根據白俄總統盧卡申科斡旋結束兵變的協議，普里戈津的目的是推翻俄羅斯國防部長和總參謀長，因為他認為這二人對戰爭的指揮不力，他並打算遷往鄰國白俄羅斯。作為交換，俄羅斯對他的刑事指控將被撤銷。