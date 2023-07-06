歐盟譴責香港當局通緝八名海外民主人士

歐盟香港/人權

歐盟周三發布聲明譴責香港政府引用《港區國安法》通緝8名海外香港民主人士。英國，澳洲，美國也已譴責了香港當局這一做法。

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歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席博雷利（Josep Borrell）7月5日在推特上發布聲明表示，歐盟譴責香港當局決定根據《國家安全法》對居住在香港以外的八名民主活動人士發出逮捕令。並指出，這一法律的域外適用，只會增加我們現有的擔憂。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利在另一條推特上寫道，歐盟呼籲中國尊重其國際承諾和"一國兩制"原則，並敦促香港當局確保行使《基本法》所規定的基本自由。

香港政府7月3日宣布懸賞800萬港幣通緝8名在海外的香港民主人士（100萬/人），指控他們違反香港國安法，分裂國家。

據法廣駐香港特約記者麥燕庭7月4日的報道，繼英國和澳洲主責官員批評香港警方懸賞800萬港元(下同，摺合約 93.6萬歐元)緝捕八名移居他國的港人之後，美國國務院亦發出聲明，譴責港警的通緝行動，認為引用《港區國安法》的治外法權是威脅全球人民人權和基本自由的危險先例，敦促港府撤回賞格。不過，中港至少五個相關架構發文支持警方行動，香港特首李家超今早更反駁一些評論指，懸紅通緝是有效的做法，強調對方縱使走到天涯海角，港府亦會終身追捕。

這8名被香港當局以“國安法”為由懸紅通緝的人是：前香港立法會議員羅冠聰，許智峰，郭榮鏗、前香港職工會聯盟總幹事蒙兆達、前法政彙思召集人任建峰，以及袁弓夷、郭鳳儀和劉祖迪。