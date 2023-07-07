北約秘書長：盟國領導人將同意一項三要素方案，使烏克蘭更接近北約

北約/烏克蘭/俄羅斯

今年的北約峰會將於7月11日至12日在立陶宛首都維爾紐斯舉行。北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg) 7日在出席峰會前的新聞發布會時表示，通過這場峰會，北約將使烏克蘭更加強大，並為其未來制定一個願景。斯托爾滕貝格表示，“我預計盟國領導人將同意一項包含三個要素的方案，以使烏克蘭更接近北約。”

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斯托爾滕貝格周五向媒體表示，“北約國家元首和政府首腦將於下周在維爾紐斯舉行會議，這是我們跨大西洋安全的一個關鍵時刻。俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭繼續肆虐。500天以來，莫斯科將死亡和破壞帶到了歐洲的中心，試圖摧毀烏克蘭並分裂北約。我們的峰會將發出一個明確的信息：北約團結一致。俄羅斯的侵略將不會得到回報。”

斯托爾滕貝格介紹說，“在這次峰會上，我們將使烏克蘭更加強大，並為其未來制定一個願景。我預計盟國領導人將同意一個包含三個要素的一攬子計畫，以使烏克蘭更接近北約。” 他指出，“首先，我們將商定一個多年的援助方案。以確保烏克蘭武裝部隊和北約之間的充分互操作性。”

斯托爾滕貝格補充說，“第二，我們將提升我們的政治關係。通過建立北約-烏克蘭理事會。第三，我期望盟國領導人將重申烏克蘭將成為北約的成員，並在如何使烏克蘭更接近其目標上團結一致。”

斯托爾滕貝格提到，“盟國已經為（烏克蘭的）關鍵需求認捐了5億歐元，包括燃料、醫療用品、排雷設備和浮橋。我們還將幫助建立烏克蘭的安全和國防部門，包括建立軍事醫院。我們將幫助烏克蘭從蘇聯時代過渡到北約的設備和標準。澤連斯基總統將與我們一起參加新的北約-烏克蘭理事會的成立會議。這將是一個危機協商和決策的平台。我們都平等地坐在那裡，解決共同的安全問題。”

當被問及烏克蘭何時或如何入盟時，斯托爾滕貝格重申，“現在最重要的是確保烏克蘭取得勝利。” 美聯社報導指，美國、德國和其他一些盟國認為，在烏克蘭處於戰爭狀態時不應該邀請它加入，以免鼓勵俄羅斯擴大衝突。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前呼籲美國總統拜登（Joe Biden）“現在”邀請烏克蘭加入北約，即使戰爭結束前烏克蘭不會成為其成員國。

就烏克蘭在戰爭狀態中難以加入北約的問題，澤連斯基表示：“我們了解一切，但這個信號真的非常重要。而且取決於拜登的決定。”

此次峰會期間預計盟國還將批准一項國防生產行動計畫，以“彙總需求、提高能力和增加互操作性”，以及一項更雄心勃勃的國防投資承諾，即每年至少將GDP的2%用於國防。

斯托爾滕貝格歡迎北約周五發布的新的國防開支估算顯示，歐洲盟國和加拿大在2023年的實際增長為8.3%。他指出，“這是幾十年來最大的增長，也是我們的國防開支連續第九年增長”。

斯托爾滕貝格說，“因此，歐洲盟國和加拿大自我們在2014年達成國防投資承諾以來，將額外投資超過4500億美元”。此外，澳大利亞、新西蘭、日本和韓國以及歐盟的領導人也將參加維爾紐斯峰會。

斯托爾滕貝格還指出，這將是芬蘭作為北約盟友的第一次峰會，並補充說“我們期待着瑞典儘快入盟”。繼周四土耳其、瑞典和芬蘭高級官員的“建設性會議”之後，斯托爾滕貝格將於7月10日在維爾紐斯與土耳其總統埃爾多安和瑞典首相剋里斯特松會面，共同計議下一步。