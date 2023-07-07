應對芬太尼危機 布林肯牽頭召開全球會議 中國沒有回應邀請

中美/芬太尼

美國政府正在為解決來自中國的芬太尼毒品危機而努力。國務卿布林肯定於今天牽頭召開首次打擊芬太尼的全球聯盟虛擬會議。中國受到邀請但沒有回應。北京是否能用芬太尼撬動拜登政府的政策引發關注...

美國芝加哥奧黑爾國際機場的美國海關和邊境保護區的桌子上陳列着芬太尼的塑料袋2017年11月29日

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紐約時報消息，為了試圖讓其他國家向中國施加壓力，以遏制用於製造芬太尼的前體化學品的外流，美國國務卿安東尼-布林肯定於周五（7月7日）主導一個旨在結束危險合成毒品威脅的全球國家聯盟的第一次虛擬會議。

該報引述美國負責國際麻醉品和執法事務的助理國務卿托德-D-羅賓遜（Todd D. Robinson）說，中國被邀請參加並加入由大約84個國家組成的初始聯盟，但它沒有給出任何計畫參加的跡象。相比之下，在芬太尼和其他致命阿片類藥物的供應鏈中的另一個至關重要國家--墨西哥政府已經承諾參與。

羅賓遜在星期四的一次簡報會上說，中華人民共和國必須作為一個全球夥伴做更多的工作，以搗毀非法合成毒品的生產鏈。

該報說，預計美國財長珍妮特-耶倫(Janet L. Yellen)和中國官員在北京舉行的會議上也會提出這個問題。今年，財政部外資控制辦公室對涉嫌生產芬太尼藥片的中國和墨西哥公司實施了制裁，這是美國政府打擊致命芬太尼危機來源的更廣泛努力的一部分。

美國國務卿布林肯上月訪問北京期間曾呼籲中國與美國重新開始在麻醉品管制方面進行合作。北京在去年8月美國眾議長佩洛西訪問台灣後，凍結了與華盛頓在這個問題上的溝通。

布林肯訪中期間告訴記者，兩國同意"探索建立一個工作組或共同努力"，以打擊芬太尼販運。但就在幾天後，當美國聯邦檢察官宣布起訴四家中國公司，指控他們販運被墨西哥販毒集團用來製造大量在美國銷售的芬太尼化學品時，所有合作前景都消失了。

此後，中國在毒品問題上對美國進行了抨擊，指責美國將自己的社會問題推給北京，並否認自己在打擊芬太尼流行病方面的失敗。

中國共產黨的喉舌《人民日報》最近的一篇評論說："美國必須正視自己的問題，決不能迴避疾病。"攻擊和抹黑中國不會治癒美國長期存在的毒品濫用問題，而只會將美國的毒品控制問題拖延到更大的社會危機中。"

在毒品問題上，中國經常用經驗說話。這個國家在19世紀是英國剝削鴉片貿易的受害者。上個月中共黨報的小報《環球時報》的一篇社論說，“由於鴉片戰爭的痛苦記憶，中國是世界上最痛恨毒品的國家”。

紐時引述分析家們說，但由於芬太尼在中國幾乎沒有國內市場，這使中國政府對其前體化學品的監管動力減弱，而且這些化學品在醫療行業也有一系列的合法用途。

相反，中國政府很可能將芬太尼危機視為可以支配華盛頓的槓桿。此時，北京對美國遏制中國的行動感到失望。這些行動包括限制中國獲得先進的半導體技術，以及加強美國與日本、韓國和菲律賓之間的安全關係。分析人士說，中國政府如果同意在芬太尼問題上幫助拜登政府，會希望得到一些有價值的回報。

一些中國分析家將拜登政府在芬太尼問題上對中國施加更大壓力的原因歸咎於美國國內政治。

上海復旦大學國際研究學院院長吳心伯說："美國的禁毒政策一直很薄弱，而且總統選舉年即將來臨。"這使共和黨有機會攻擊民主黨和拜登政府。這就是美國關注這個問題的原因。