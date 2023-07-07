捷克承諾對烏追加攻擊直升機和炮彈援助，並培訓烏飛行員操作F-16戰機

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捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）7月7日通過推特表示，捷克將在“未來幾個月內”向烏克蘭提供額外的攻擊直升機和“數十萬”枚大口徑彈藥。菲亞拉說，捷克還將幫助培訓烏克蘭飛行員，包括F-16戰鬥機的培訓工作。捷克將提供飛行模擬器，使烏克蘭飛行員能夠在其本土進行訓練，而不僅僅是在西方國家。

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澤連斯基周五在訪問捷克首都布拉格期間與菲亞拉舉行了會談。據烏克蘭總統府介紹，澤連斯基在會後參加媒體見面會時表示，“下周，我們將很高興看到一個大型的捷克企業家代表團來到我們的首都基輔，以發展我們在能源領域的聯合項目，聯合運輸項目；這對兩國都非常重要，以及醫療保健領域。”

澤連斯基對捷克政府與人民為烏克蘭提供新的強大和及時的防務援助方案表示感謝。他強調：“這正是我們所需要的。每一次這樣的團結表現都會使俄羅斯聯邦發動的這場可怕戰爭的結束變得更加接近。”

會談期間，澤連斯基與菲亞拉對兩國的防務合作給予了相當的關注。澤連斯基表示，“感謝你們理解我們的需求，特別是在炮彈、裝甲車和防空系統方面。我們清楚地認識到，在國防支持方面，捷克的領導力與其他國家不相上下。” 雙方還詳細討論了建立新武器生產合作的可能性。

澤連斯基說，“我們國家可以大大加強軍工企業之間的合作，這一點將得到實現。我們談到了關於炮彈和軍事裝備的具體項目。捷克國防部和烏克蘭戰略工業部之間的相關合作備忘錄剛剛簽署。”

雙方討論了與第三國溝通以維護國際秩序和共同安全的問題。澤連斯基說，“實施（烏克蘭版）‘和平方案’是非常重要的，對我們來說，在這裡與亞洲、非洲的國家和其他夥伴一起工作是極其重要的。我感謝捷願意共同行動。”

就多邊主義問題，澤連斯基告訴記者說，“當然，今天我們討論了在歐洲和歐洲-大西洋結構層面的合作。這涉及到烏克蘭融入歐盟的問題——今年我們必須盡一切努力開始關於未來歐盟成員的談判。這也適用於北約組織。我感謝捷克共和國和總理支持我們所有的努力，使（北約）維爾紐斯峰會對每個國家都有意義，不僅對烏克蘭，而且對整個聯盟都有意義。”

據悉，菲亞拉在會上向媒體表示，澤連斯基對布拉格的訪問證實了烏克蘭是捷克的優先國家。他保證，捷克將繼續支持烏克蘭，提供密集的軍事和人道主義援助，並為戰後重建作出貢獻。

菲亞拉介紹稱，“今天我向總統先生確認，捷克正在向烏克蘭提供攻擊直升機。在接下來的幾個月里，我們將額外提供10萬枚（炮彈）彈藥。” 他並補充說，捷克將幫助培訓烏克蘭飛行員操作F-16戰鬥機。

菲亞拉稱，兩國國防工業的聯合項目將有助於提高烏克蘭的國防能力。他指出，捷克支持歐盟委員會提出的500億歐元金融工具，以幫助烏克蘭在戰後重建。

菲亞拉並通過推特介紹稱，“我今天向澤連斯基總統確認，捷克將在未來幾個月向烏克蘭捐贈更多的攻擊直升機和數十萬枚大口徑彈藥。我們還將幫助烏克蘭進行飛行員培訓，包括F-16飛機的培訓，我們將向烏克蘭提供飛行模擬器，以便不僅在西方而且在烏克蘭進行培訓。”

菲亞拉強調，“捷克是向烏克蘭提供軍事援助的最大供應方之一。這場戰爭已經持續了近500天。我們已經向烏克蘭運送了676件重型裝備和400多萬件中、大口徑的彈藥。這意味着，從戰爭的第一天起，每天都有大約10000件彈藥和至少一輛坦克、火箭發射器、榴彈炮等離開捷克前往烏克蘭。”

此前，羅馬尼亞最高國防委員會周四表示，羅馬尼亞打算設立一處F-16型戰鬥機飛行員培訓中心，為北約盟國和烏克蘭培訓飛行員。

在澤連斯基啟程前往斯洛伐克首都布拉迪斯拉發訪問前，兩國首腦還參觀了布拉格的天鵝絨革命紀念碑。

菲亞拉說：“澤連斯基非常清楚，自由不是既定的，而是必須追求、有時甚至是為之奮鬥的東西。我想向他展示一個象徵著我們爭取自由和民主的鬥爭以及1989年11月極權主義垮台的地方。這就是為什麼在最後一分鐘，我們意外地同意一起去參觀（布拉格）民族大街。”