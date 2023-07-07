歐盟達成協議要加速生產炮彈援助烏克蘭

歐盟/烏克蘭

歐盟成員達成一項加速生產炮彈援助烏克蘭的協議，要在未來12個月將炮彈產量提升到年產100萬枚。正在反攻的烏克蘭軍隊抱怨彈藥短缺。

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歐洲議會和成員國周五（7月7日）就提高歐盟的彈藥生產達成協議，以補充歐洲軍火庫，繼續武裝烏克蘭。歐洲這項"支持彈藥生產"計畫的預算為5億歐元。

歐盟理事會輪值主席國西班牙的國防部長瑪格麗特-羅伯斯（Margarita Robles）說："這進一步證明了歐盟對支持烏克蘭的堅定承諾"。

法新社說，布魯塞爾希望在未來12個月內將該歐盟的生產能力提高到每年100萬枚炮彈，以使歐洲人能夠補充其庫存，並繼續向烏克蘭運送武器，幫助其抵禦俄羅斯的入侵。

歐盟選擇了加速談判的程序，以便儘快將該計畫落實到位。接下來，這個計畫還需要得到歐洲議會和成員國的正式批准。

這個協議將允許共同向製造商投資，以增加製造商在歐盟工廠生產地對地彈藥、火炮彈藥和導彈的。

此外，成員國還實施了另一項20億歐元的計畫，要在今年從其庫存中向烏克蘭發送100萬枚炮彈，並為基輔的彈藥聯合採購提供資金。

烏克蘭軍隊正在抱怨彈藥短缺，他們在6月初發起反攻，正在試圖將莫斯科的軍隊趕出烏克蘭被佔領土。澤連斯基周四表示說，烏克蘭的反攻雖然"不快"，但基輔的部隊正在推進。

歐盟表示，自2022年2月俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，它已向基輔提供了總價值約150億歐元的武器。

烏克蘭總統澤連斯基今天周五上午在布拉格表示，向烏克蘭交付遠程打擊武器，只取決於華盛頓的決定。