法印或將共同開發戰鬥機發動機 印空軍編隊將參加法國國慶閱兵

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據《印度教徒報》等印媒報導，共同開發，而不是共同將是印度和法國關係的重點，因為兩國準備在下周紀念其戰略夥伴關係建立25周年，屆時莫迪（Narendra Modī）總理將前往巴黎參加法國國慶閱兵。印度政府消息人士說，印度國家安全顧問阿吉特·多瓦爾（Ajit Doval）周四接待了來訪的法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne），雙方會談的 “主要議程”是為莫迪即將對巴黎的訪問做準備。為印度海軍提供法國“陣風M”戰鬥機和聯合開發戰鬥機發動機的協議被提上日程。

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法國駐印大使館周四就博納與阿吉特·多瓦爾的會談通過推特介紹稱，“防務、能源、太空、新技術以及更多：我們正在為法印戰略夥伴關係制定一個雄心勃勃的議程。”《印度教徒報》援引消息人士報導稱，法方希望在莫迪到訪巴黎期間看到一些合同和協議的宣布。為印度海軍提供法國“陣風M”戰鬥機與兩國聯合開發戰鬥機的噴氣發動機都在會談議程之列。

關於聯合開發發動機的討論，印度國防研究及發展組織（DRDO）與法國賽峰集團之間的潛在協議意義重大，因為其緊跟莫迪上月底在訪美期間宣布在印度聯合生產通用電氣公司的F414發動機的諒解備忘錄。

消息人士指出，法印協議將不僅僅是向印度“轉移生產”，而是兩國工程師之間的合作，共同研究和開發新發動機的技術。特別是在今年4月莫迪與賽峰集團董事長席羅斯·麥金尼斯（Ross McInnes）在德里會面，討論印度航空市場、防務和太空合作的可能性後，與該集團的交易一直被猜測。

另據印度《鑄幣報》報導，法國已經向賽峰集團發出綠燈，與印度聯合設計、開發、測試、製造並最終認證一款發動機，該發動機將為印度航母的雙引擎先進多用途戰鬥機（AMCA）和雙引擎甲板戰鬥機提供動力。據《印度斯坦時報》報導，雖然印度政府對這項交易諱莫如深，但官員們已經確認了賽峰集團提供的100%技術轉讓。

《印度教徒報》報導指，2015年，莫迪打破了印度總理出訪期間不簽署防務協議的傳統，他在巴黎時宣布購買36架“現成可飛”的法制陣風戰鬥機。官員們說，他們希望在即將到來的訪問中看到類似的宣布。

莫迪是今年法國國慶閱兵式的特邀嘉賓，為紀念兩國建立戰略夥伴關係25周年，印度空軍的一支遊行隊伍和其陣風戰機編隊將參加巴黎香街的慶祝活動。

莫迪周四接見了來訪的博納，並表示“期待在巴士底日與我的朋友馬克龍總統在巴黎會面。印度-法國戰略夥伴關係對全球利益具有重大意義。”