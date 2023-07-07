紮波羅熱核電站：IAEA未能到達疑有炸藥的屋頂

國際原子能機構/烏克蘭/俄羅斯

國際原子能機構（IAEA）總幹事拉斐爾-格羅西（Rafael Grossi）7月7日表示，該機構在進入烏克蘭南部俄羅斯控制的紮波羅熱（Zaporijjia）核電站方面正在取得"進展"。但未能去到屋頂。

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格羅西先生周五在訪問東京時說：“我認為我們正在取得進展”。這位原子能機構負責人說，視察員已經訪問了幾個地點，包括冷卻池，但他們沒有能夠到屋頂，烏克蘭懷疑佔領工廠的俄羅斯軍隊在那裡埋設了地雷或爆炸物。

格羅西先生說："我很相信，我們將獲得這一授權"。他解釋說："那是一個戰鬥區，是一個活躍的戰爭區域，所以有時可能需要一兩天的時間來獲得（去到屋頂的）許可。

烏克蘭北部的切爾諾貝利核電站是1986年前蘇聯歷史上最嚴重的核災難的現場，烏克蘭周二指責莫斯科準備在紮波羅熱核電站進行"挑釁"。

烏克蘭軍隊聲稱，在該核電廠的3號和4號反應堆的屋頂上被"放置了類似於爆炸裝置的物體"。

另一方面，俄羅斯則聲稱，基輔正計畫在該核電站實施"顛覆性行動"。

這座歐洲最大的發電站在2022年3月4日落入俄羅斯軍隊之手，曾多次遭到炮擊，並被切斷了與電網的聯繫，這種不穩定的狀況導致了對發生重大核事故的擔憂。