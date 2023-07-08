加拿大"漫長而艱難的夏天"林火繼續增加

加拿大/森林火災

加拿大的森林火災數量繼續增加，周五7月7日統計到670多起，其中380多起無法控制，"這些數字已超出正常範圍"，一個"漫長而艱難的夏季"正在到來。該國38000名消防員和3000名國際消防員正在與這些火災作鬥爭。

廣告 繼續瀏覽後續

加拿大自然資源部的邁克爾-諾頓（Michael Norton）說："這些數字太不正常了，活躍的森林火災季節至少還有三個月。

根據未來幾周的天氣預報，加拿大許多地方的氣溫將高於季節性溫度，其中包括目前受火災影響最嚴重的西部和魁北克北部。

據法新社7月7日發自蒙特利爾的消息，900萬公頃的土地已經在煙霧中消失，這是過去10年平均水平的11倍。1989年加拿大的絕對年度記錄已被遠遠超過。

周五，全國共有677起火災（白天發現了13起新的火災），386起沒有得到控制。自5月初以來，約有15.5萬人因火災而被迫離開家園，這是40年來的最高數字。

邁克爾-諾頓稱，"毫不誇張地說，2023年的火災季節在許多方面正在並將繼續打破記錄"，他預計整個夏季的火災數量將在平均水平之上。

法新社說，更要命的是，加拿大的兩邊同時燃燒，不習慣火災的地區也受到了影響。僅魁北克省北部的一場森林大火就燒掉了100多萬公頃。

該國衛生部長讓-伊夫-杜克洛（Jean-Yves Duclos）嘆道：“人員疏散、空氣質量差和極端高溫都警報：我們正在發現氣候變化的影響的所有現實”。

這種情況迫使加拿大當局呼籲國際社會提供前所未有的援助，以協助由加拿大武裝部隊支持的3800名加拿大消防員。

邁克爾-諾頓說："救火工作已經真正成為一項全球的努力"。共有3000多名國際消防員正在加拿大與這些可能燃燒數月的特大火災作鬥爭。他們來自新西蘭、智利、哥斯達黎加、墨西哥、西班牙、韓國等國家。