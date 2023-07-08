國際原子能署總幹事：專家對日本核水排海報告沒有分歧

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國際原子能署總幹事拉斐爾·格羅西7月8日在首爾接受韓聯社專訪時表示，參與編製日本福島核水排海綜合報告的國際專家之間沒有分歧。他還說，通過稀釋降低濃度進行排放的方式不是特殊方式，韓國、中國、美國和法國均採用這種方式。

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據韓聯社7月8日說，在專訪中，國際原子能機構（IAEA）總幹事拉斐爾·格羅西對路透社曾報道“在編製報告過程中專家們之間出現意見分歧”的說法澄清道，“這似乎存在誤解”。他保證，參與編製報告的專家們從未向他表示過對相關內容有不同意見。

格羅西告訴韓聯社，能明確的是，此次報告的編製符合規則和標準，是國際原子能機構最終版本的綜合報告。他表示，曾看到有報道稱，有一位專家持有不同意見，他不知道這有何意義。

對於前一天他抵達金浦國際機場時遭遇反對其訪韓的公民團體示威一事，格羅西表示，這是民主過程的一個部分，韓國是民主主義國家，人們當然可以進行示威。他強調說，我到來此地也是為了消除眾人的憂慮。

對於有觀點指責國際原子能機構的報告是聽從日本意見的偏頗報告，格羅西說，這個報告絕未偏向日本。他說，國際原子能機構的所作所為不是為了日本，並指出，日本請求國際原子能機構檢查日本的處理程序是否符合國際安全規範，可成為一個良好的先例。

格羅西還否認了根據日本的核水排海日程安排公布其綜合報告的說法。他說，並不知道日本何時正式排海。日本最初在2021年請求國際原子能機構評估其排海計畫，直至這個報告出爐，共耗時2年。

對於在分析福島核電站第二批和第三批樣本之前，報告就已經出爐的說法，格羅西說，評估排海計畫無需調查所有集裝箱，調查的對象是排入大海的物質，只要分析評估排海計畫所需的樣本就行。

對於日方將多核素處理系統（ALPS）無法去除的氚通過海水稀釋後，降低濃度進行排放的方式，格羅西說，通過稀釋降低濃度進行排放的方式不是特殊方式，韓國、中國、美國和法國均採用該方式。

格羅斯當天還將會見韓國外長樸振，韓國原子能安全委員會委員長劉國熙，並於7月9日與韓國最大在野黨，共同民主黨的相關人士會面。然後，他將前往新西蘭。