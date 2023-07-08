奇怪：亞運會讓歐洲國家俄羅斯和白俄運動員參賽

亞運會/俄羅斯/白俄羅斯

亞運會組織者在周六宣布，俄羅斯和白俄羅斯運動員將在中立旗幟下，以個人身份參加定於9月在中國舉行的亞運會。儘管這兩國都不是亞洲國家，而且俄羅斯正在侵略烏克蘭。

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法新社曼谷消息，亞洲奧林匹克理事會（OCA）大會7月8日在曼谷舉行會議，授權來自俄羅斯和白俄羅斯最多不超過500名運動員參加將在中國舉行的下屆亞運會，但亞奧理事會對這一授權附加了幾個條件。

亞奧理事會總幹事侯賽因-穆薩拉姆（Husain al-Musallam）在大會批准該動議之前說："我們建議，允許俄羅斯和白俄羅斯的個人運動員--我說的是個人運動員，500個名額，作為個人運動員在中立的旗幟下參加比賽"。

法新社這個電稿說，“這些運動員將沒有資格獲得獎牌”。

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯運動員和支持其侵略的白俄羅斯運動員都被排除在許多國際體育賽事之外，後來，他們被允許在某些條件約束下再次參加比賽。

今年3月28日，國際奧林匹克委員會（IOC）建議俄羅斯和白俄羅斯運動員重返國際體育比賽，但沒有裁定他們是否可以參加巴黎奧運會。

國際奧委會對這兩國的運動員參加比賽提出幾個條件：在中立的旗幟下，以個人名義參加，不與俄羅斯軍隊或安全部門簽訂合同，沒有支持俄羅斯侵略烏克蘭戰爭。

亞奧理事會總幹事侯賽因-穆薩拉姆還強調，9月底在杭州舉行的亞運會（9月23日至10月8日）將不邀請俄羅斯或白俄羅斯的政治人士參加，而且這兩個國家的標誌也將被禁止使用。

亞運會原定於2022年舉行，但由於中國實施嚴格的冠狀病毒清零政策而被推遲了一年。

俄羅斯對烏克蘭的入侵受到國際社會很大一部分國家的譴責，包括許多歐洲國家。

此外，今天在曼谷的亞洲奧林匹克理事會上，中國的哈爾濱被選為2025年冬季亞運會的主辦城市。