拜登曾就“習普會”告誡習近平小心西方撤資，習近平沒吭聲

美國/中國/俄羅斯/烏克蘭

CNN在美國財長耶倫訪北京期間播出一段採訪，拜登在這段採訪中說，他曾就習近平與普京的會晤告誡習近平小心西方撤離投資，而北京依賴西方的投資。習近平當時沒爭論，後來看到他（習近平）對俄羅斯沒有全力以赴。

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據路透社今天7月8日引述CNN的採訪，拜登表示，在與習近平的那次通話中，他告訴習近平，自從俄羅斯進入烏克蘭以來，已有600家美國公司撤出俄羅斯。拜登對習近平說：“這不是威脅。這是一個觀察”。拜登還說，“你告訴我，你的經濟依賴於歐洲和美國的投資”。“所以要小心。要小心”。

在被問及當時習近平如何回答時，拜登說：“他聽了，而且他沒有......爭論”。“還有，如果你注意到，他沒有對俄羅斯全力以赴”。

拜登補充說："所以，我認為我們有辦法解決這個問題。"

美國總統拜登和中國國家主席習近平在今年3月18日視頻連線通話，時長將近兩小時。白宮在這次通話後發布一個簡短聲明稱，拜登闡述了美國如何讓俄羅斯為其侵略烏克蘭付出代價，並指出中國如果向俄羅斯提供物資支持將會造成的後果。

習近平在3月20-22日對莫斯科進行了國是訪問。據路透社說，普京和習近平在3月舉行了為期兩天的會談，雙方就中俄友誼發表了熱情洋溢的言論，並共同批評了西方，但沒有跡象表明在烏克蘭問題上取得了外交突破。

路透社說，美中關係因國家安全問題而變得緊張和悲觀，這些問題包括台灣、俄羅斯在烏克蘭的戰爭、美國對先進技術的出口禁令不斷增加，以及中國國家主導的產業政策。