北約峰會前 拜登訪英 與蘇納克及查理三世會晤

美英同盟關係

美國總統拜登下周二（11日）將出席北約峰會，而在出席峰會之前，拜登周日（9日）會先前往英國倫敦，與英國首相蘇納克，以及英王查理三世會晤。白宮表示，此舉是為了加強與盟友的關係。

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路透社報道稱，美國總統拜登啟程前往歐洲，今日稍後將會抵達英國短暫訪問，明日在唐寧街與首相蘇納克會談，今次是兩人今年來第五次會晤。

拜登之後亦會前往溫莎堡，與英王查理三世討論氣候變化問題。

白宮表示，拜登此行旨在進一步加強美英兩國之間的密切關係。

蘇納克的發言人說，首相與拜登二人將會討論即將舉行的北約峰會和烏克蘭問題，又說在英美兩國經濟安全面臨前所未有的挑戰時，兩國的聯盟關係比以往任何時候都更重要。英國是美國最重要的貿易、國防和外交夥伴。

此前，蘇納克6月份出訪問美國，簽署《大西洋宣言》（Atlantic declaration），並與拜登於白宮會晤，兩人承諾英美建立經濟夥伴關係，重點是能源轉型和關鍵技術，並且將繼續支持烏克蘭。

拜登完成訪英行程後，將轉往波羅的海三小國之一的立陶宛，參與下周二至三（11至12日）舉行的北約峰會。然後，拜登再去芬蘭，與北歐國家領導人會面。

北約峰會定於7月11日至12日，在立陶宛首都維爾紐斯舉行，由於距俄羅斯邊境只有151公里，而距離俄羅斯盟友白俄羅斯的邊境只有32公里，北約各成員在當地加強保安，以保護與會的美國總統拜登跟其他成員國領袖。

為了保衛這次的峰會，16個盟國派出了合計約1000兵力負責，多國則提供先進防空系統，如西班牙帶來了“國家先進防空系統”（NASMAS），德國部署了12輛愛國者導彈發射器，用於攔截戰機、彈道導彈或巡航導彈。

立陶宛總統瑙塞達此前稱，“拜登與四十國領袖即將抵達，我們的天空若得不到捍衛，可就太不負責了”。