宏都拉斯向中國尋求200億美元投資鐵路

洪都拉斯/中國

洪都拉斯與中國建交三個月後，尋求200億美元興建連接該國大西洋和太平洋海岸的鐵路作為雙方貿易投資框架的一部分。中國商務部高官正在該國首都談判自貿協定。

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據路透社發自特古西加爾巴的消息，洪都拉斯政府周五向中國官員表示，作為中宏兩國間貿易和投資的倡議的一部分，洪都拉斯需要200億美元修建一條連接該國大西洋和太平洋海岸的鐵路線。

洪都拉斯和中國正在談判一項前所未有的自由貿易協定，要將兩國經濟聯繫起來。洪都拉斯經濟發展部長弗雷迪-塞拉托（Fredy Cerrato）告訴記者，他們還與中國官員討論了與修建水壩和發電有關的基礎設施項目。

塞拉托表示，洪都拉斯政府正在與中國政府討論建造水壩、建造跨洋列車等洪都拉斯有興趣獲得融資的項目，這些項目對我們國家的發展至關重要”。“也與我們的發電系統有關”。

洪都拉斯經濟發展部長透露說，世界第二大經濟體中國的官員，對使用公共和私人資金開發的項目表現出了興趣。

據中國商務部官網公告，中、宏自貿協定談判7月4日啟動，第一輪談判7日在宏都拉斯進行，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文率中國代表團與會。

宏都拉斯在今年3月26日與台灣斷交，轉與中國建交。原因是因台灣沒有滿足其需索。據台灣外長吳釗燮介紹，台灣3月13日收到宏都拉斯外長一封信，調整（要錢的）金額，包括興建醫院9000萬美元、蓋水壩增加至3億5000萬美元，及希望台灣償還20億美元國債三項，共計24.5億美元。吳釗燮說，台灣一般是用項目計畫的方式合作，協助相關工程，但洪都拉斯直接索要現金形同賄賂。

洪都拉斯轉向北京後，有分析認為，北京的撒幣規模應該超過台灣，才能促使洪都拉斯轉變。